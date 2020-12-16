CHP’li sekreter: Sebilden su alırken CHP Muğla İl Başkanlığı çalışanı Mehmet A’nın tacizine uğradım

Cumhuriyet Halk Partisi’nin il ve ilçe teşkilatlarında yaşanan taciz ve tecavüz vakaları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Sabah Gazetesi’nin haberine göre, CHP Muğla İl Başkanlığı'nda sekreter olarak görev yapan A.E, partinin il binasında, CHP delegesi olan İl Başkanlığı çalışanı Mehmet A’nın (58) cinsel saldırısına maruz kaldığını söyledi.

A.E, Mehmet A.'dan şikayetçi olurken, olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı, 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan iddianame düzenledi.

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Olay günü parti binasında su almak için su sebilinin bulunduğu holde yere eğildiği sırada Mehmet A'nın cinsel saldırısına maruz kaldığını belirten A.E, “Bir anda ne olduğunu anlayamadım. Cinsel saldırı üzerine korktum ve ani bir hamleyle su sebiline çarptım. Tepki vermek üzere geri döndüm. Mehmet A. isimli şahsa tepki gösterdim. Daha sonra yanlışlıkla olduğunu belirterek yaptığı eylemi kabul etti. Eşimden ayrı, kızımla yaşayan bir insanım ve hemen toparlanarak binayı terk ettim” dedi.

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“Kendisi babam yaşındadır, ona güvendim”

A.E, ifadesinde yaşadığı travmayı şöyle anlattı: “Uzun süredir birlikte çalışıyorduk. Kendisi babam yaşındadır, ona güvendim. İlk başta bu olayı kabullenmekte zorluk çektim. Olayı kimseyle paylaşamadım. İşimi kaybetme korkusu ve kimsenin bana inanmayacağı endişesini taşıdım.”

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“CHP’li yöneticiler bizi barıştırmak istedi”

A.E.'nin olayın ardından CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ile İl Kadın Kolları Başkanı Aysun Korkut'a konuyu açtığı, iki CHP'li il yöneticisinin tacizci Mehmet A ile A.E’yi bir araya getirerek barıştırmak istedikleri öğrenildi. O anları anlatan A.E, "Bu yüzleşme sırasında, 'Başkanım sizin de kızınız var, tacizcisi ile barıştırmak, el öptürmek ister miydiniz' diye itiraz ettim ama zorlamaları üzerine tacizcimin elini sıkmak zorunda kaldım" dedi.

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OYNAT 07:06 Bir skandal da Esenler'de: Kızlarımızı taciz ettiler Kaftancıoğlu'na defalarca bildirdim, CHP'yi Dallas'a çevirdiler CHP'nim Ümraniye, Maltepe ve Kartal teşkilatlarında ortaya çıkan partili kadınların taciz edilmesi skandallarına bir yenisi daha eklendi. CHP Esenler eski ilçe başkan yardımcısı Hüseyin Koç, yayınladığı video kaydında benzer olayların Esenler'de de yaşandığını iddia etti ve taciz vakalarının üzerinin örtüldüğünü dile getirdi. Hüseyin Koç, şahit olduğu ve öğrendiği taciz vakalarını CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na bizzat ilettiğini ve partinin disiplin kurullarına yazılı rapor verdiğini fakat hiç bir şeyin yapılmadığını söyledi. Koç, 'Elle tacizler oldu. Çok çirkin şeyler oldu Esenler'de. Hele son yaşanan bir şey var onu söylemeye dilim varmıyor. Hepsini Canan Hanım'a bildirdim. Hiçbir şey yapmadı. Cumhuriyet Halk Partisi Dallas çifliğine döndü' ifadelerini kullandı.



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