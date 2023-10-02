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Türkiye aktif fay hatları haritası

"Fay hattı," yerkabuğunun katmanları arasında gerçekleşen kırıklara verilen isimdir. Bu hatlar, litosfer plakalarının birbirine sürtündüğü veya birbirinden uzaklaştığı, birbirine yaklaştığı veya altına daldığı bölgelerde oluşur. Türkiye aktif fay hatları haritasına göre Türkiye'de 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor. Peki 2023 Türkiye'de deprem riski olan iller ve ilçeler hangileri? İşte diri fay hattı sorgulama ekranı.

14:55 . 2/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Aktif deprem fay hattı haritası

Aktif deprem fay hattı haritası

Dünyada birçok fay hattı bulunmaktadır. Bu fay hatlarından bazıları oldukça aktiftir ve büyük depremlere neden olabilirken, bazıları daha az aktiftir. Fay hatlarının konumu, tipi ve aktivitesi, yer kabuğunun hareketleri ve litosfer plakalarının etkileşimleriyle belirlenir.

Fay nedir?

Fay hattı, yer kabuğunda iki kaya bloğu arasındaki sınırı oluşturan bir kırıktır. Fay hatları, yer kabuğunu oluşturan levhaların hareketleri sonucu oluşur. Levhalar, okyanus tabanında ve kıtaların altında bulunan mantonun akıntılarından dolayı sürekli olarak hareket halindedir. Bu hareketler, levhaların birbirleriyle çarpışmasına, birbirinden uzaklaşmasına veya birbirine göre kaymasına neden olabilir.

Türkiye'deki fay hattı hangisi?

Türkiye, Anadolu levhasının etrafında yer alan büyük levha sınırları ve bu levhaların hareketleri nedeniyle fay hatları açısından aktif bir bölgedir. Türkiye'deki en önemli fay hatlarından biri Kuzey Anadolu Fay Hattı'dır. Türkiye, fay hatları bakımından oldukça aktif bir ülkedir. Ülkemizin üzerinde, Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Ege Deprem Kuşağı gibi önemli fay hatları bulunmaktadır. Bu fay hatları boyunca geçmişte meydana gelen depremler, büyük can ve mal kayıplarına neden olmuştur.

Fay kırılması nasıl, neden olur?

Fay hatlarının kırılma süreci, genellikle çok kısa bir zaman içerisinde gerçekleşir. Bu kırılma sırasında, fay hattı boyunca yer kabuğunda ani bir hareket meydana gelir. Bu hareket, yer yüzeyinde deprem dalgalarının oluşmasına neden olur. Deprem dalgaları, yer kabuğunun içinden ve üzerinden geçerek, bulundukları yere büyük hasar verebilir.

Fay türleri nelerdir?

Fay hatları, depremlerin oluşumunda önemli bir rol oynar. Fay hatları boyunca biriken enerji, bir noktadan sonra serbest kaldığında deprem meydana gelir. Fay hatları, hareket yönlerine göre farklı türlere ayrılır.

Doğrultu atımlı faylar
: Bu faylarda, hareket doğrultusundaki kaya blokları birbirlerine göre paralel olarak hareket eder.
Yanal atımlı faylar
: Bu faylarda, hareket doğrultusundaki kaya blokları birbirlerine göre dik olarak hareket eder.
Bükümlü faylar
: Bu faylarda, hareket doğrultusundaki kaya blokları birbirlerine göre açı yapacak şekilde hareket eder.

Hangi fay hattı nerede, hangi ilden geçer?

Türkiye, tektonik plakaların kavşağında yer aldığı için birçok aktif fay hattına ev sahipliği yapmaktadır. Bu fay hatları Türkiye'nin birçok ilini etkilemektedir. Öne çıkan aktif fay hatları ve bu fayların etkilediği illerden bazıları şunlardır:

Kuzey Anadolu Fayı (KAF)
: Bu fay, Türkiye'nin kuzeyini doğudan batıya doğru geçer. İlgili olduğu başlıca iller şunlardır:
  1. Erzincan,
  2. Bayburt,
  3. Sivas,
  4. Bolu,
  5. Sakarya,
  6. Kocaeli,
  7. Bursa,
  8. Tekirdağ
Doğu Anadolu Fayı (DAF):
Doğu Anadolu Bölgesi'nden geçen bu fay, başta
Van
ve
Bingöl
olmak üzere birçok ili etkilemektedir.
Batı Anadolu Fayları
: Ege Bölgesi'nde yer alan bu faylar,
Manisa, İzmir, Aydın, Denizli
gibi illeri etkilemektedir.
Hatay (Karataş) Fayı:
Hatay'ı etkileyen bu fay, Akdeniz Bölgesi'nde yer alır.
Ekşili Fayı
:
Burdur
ve
Isparta
illerini etkileyen bu fay, Batı Anadolu'da yer alır.
Saros Fayı
:
Çanakkale
ve
Tekirdağ
bölgelerini etkileyen bu fay, Marmara Bölgesi'nde yer alır.

Bu sadece bazı örneklerdir. Türkiye'nin birçok ilinde farklı ölçeklerde aktif fay hatları bulunmaktadır. Ancak yukarıda listelenen fay hatları en bilinen ve potansiyel olarak büyük depremlere neden olabilecek aktif faylardır. Deprem riski ve fay hatları konusunda detaylı bilgi için Türkiye'deki ilgili kurum ve kuruluşların (örneğin Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü) yayınlarına başvurabilirsiniz.

Hangi İlde Aktif Fay Hattı Var?

Türkiye'de 45 ilde aktif fay hattı bulunmaktadır. Bu iller şunlardır:

  1. Aksaray
  2. Aydın
  3. Balıkesir
  4. Bolu
  5. Burdur
  6. Bursa
  7. Bingöl
  8. Denizli
  9. Eskişehir
  10. Erzincan
  11. Erzurum
  12. Hakkari
  13. Hatay
  14. İzmir
  15. Kahramanmaraş
  16. Manisa
  17. Muğla
  18. Kocaeli
  19. Konya
  20. Osmaniye
  21. Sakarya
  22. Tokat

Bu illerin yanı sıra, 110 ilçe de aktif fay hatları üzerinde yer almaktadır. Türkiye'deki en aktif fay hatları, Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Ege Deprem Kuşağı'dır.

Evimin yakınında fay hattı var mı?

Evinizin altından fay hattı geçip geçmediğini sorgulamak için, e-Devlet ekranından AFAD'ın hizmeti olan Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması üzerinden kolayca fay hattı sorgulama yapabilirsiniz.


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#deprem fayı
#deprem risk haritası
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