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Bakırköy deprem bölgesi mi, fay geçiyor mu?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası deprem bölgelerindeki il ve ilçelerin deprem sonrası dayanıklılık durumu ve deprem risk haritası yogun şekilde sorgulanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü işbirliği ile 39 ilçe için olası depremde risk ve hasar tahminleri kitapçığı hazırladı. Kitapçıkta yer alan bilgiye göre, İstanbul’da en riskli yerler arasında Haliç ile Küçükçekmece Gölü arasındaki geniş bölge, sahil hattında ile Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa ve Küçükçekmece ilçelerini kapsayan bir alan deprem riski altında yer alıyor. Peki Bakırköy deprem bölgesi mi, Bakırköy’de fay hattı geçiyor mu?

13:53 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bakırköy deprem risk haritası

Bakırköy deprem risk haritası

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depreminin ardından bir kez daha gözler 'İstanbul Risk Haritası'na çevrildi. Haritada fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler, Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar olarak öne çıkıyor. Bakırköy deprem bölgesinde mi? Bakırköy'den fay hattı geçiyor mu?

Bakırköy deprem bölgesi mi?

Bakırköy formasyonu: İyi zemin olarak kabul ediliyor. Yapılaşmaya müsait ama zeminde bölgesel sorunlar var.

Depremi İçin Elde Edilen Bakırköy İlçesi Zemin Bağımlı Medyan En Büyük Yer İvmesi (PGA) Dağılımı

Bu bölgeler depreme karş ı çok zayıf. İstanbul depremi riskli en yüksek olan ilçeler listesi şunladır:

Avcılar, Küçükçekmece, Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi, Bakırköy, Florya, Beylikdüzü, Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri, Kumburgaz, Silivri, Büyükçekmece'nin Devebağırtan bölgesi, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler, Fatih, Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar deprem riski en yüksek ilçeler.

Bakırköy İlçesi Yapım Yılına Göre Bina Dağılımları
Bakırköy İlçesi Kat Sayısına Göre Bina Dağılımları
Bakırköy İlçesi Yapım Türlerine Göre Bina Dağılımları

Avrupa Yakası'ndaki depreme dayanaklı ilçeler hangileri?

  • Beyoğlu
  • Beşiktaş
  • Şişli
  • Kağıthane
  • Gaziosmanpaşa
  • Esenler'in önemli bölümü
  • Kemerburgaz – Göktürk
  • Sultanbeyli
  • Beykoz'un kıyıdan uzak yüksek bölgeleri
  • Maltepe'nin kıyıdan uzak bir bölümü
  • Çekmeköy
  • Sultangazi
  • Başakşehir'in büyük bölümü
  • Sarıyer'in sahilden uzak bulunan bir bölümü
  • Arnavutköy
  • Maslak
  • Alibeyköy
İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?
İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?

Son depremler sonrası deprem risk haritası sorgulanıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi. Depremlerde 41 bin 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yurdun çeşitli bölgelerindeki deprem sonrası gözler bir kez daha büyük İstanbul depremine çevrildi. Marmara'da boydan boya bir deprem olmayacağını düşündüğünü ifade eden Prof. Dr. Naci Görür, "Adalar fayı ve Kumburgaz fayının kırılacağını ve kırılırsa da 7.5 büyüklüğüne kadar ulaşabilecek bir deprem üretebileceğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı. Uzmanlar İstanbul depremi konusunda uyarılarına devam ederken vatandaşlar ise İstanbul deprem riski olan ilçeler hangileri, İstanbul'da depremden en az ve en çok etkilenecek ilçeler neresi? sorularını sormakta. İşte son depremler ışığında büyük İstanbul deprem risk haritası detayları.


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#Bakırköy deprem risk haritası
#istanbul deprem
1 saat önce
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Bakırköy deprem bölgesi mi, fay geçiyor mu?
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