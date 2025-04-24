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İstanbul Bakırköy ilçesi deprem bölgesi mi, fay geçiyor mu? Bakırköy ilçesi deprem risk durumu

İstanbul Bakırköy ilçesi deprem bölgesi mi, fay geçiyor mu? Bakırköy ilçesi deprem risk durumu

14:0024/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Bakırköy deprem risk haritası
Bakırköy deprem risk haritası

İstanbul Silivri açıklarında en büyüğü 6.2 olmak üzere art arda çok sayıda deprem oldu. İstanbul 'da meydana gelen deprem sonrası İstanbul'daki ilçelerin deprem sonrası dayanıklılık durumu ve deprem risk haritası yogun şekilde sorgulanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü işbirliği ile 39 ilçe için olası depremde risk ve hasar tahminleri kitapçığı hazırladı. Kitapçıkta yer alan bilgiye göre, İstanbul’da en riskli yerler arasında Haliç ile Küçükçekmece Gölü arasındaki geniş bölge, sahil hattında ile Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa ve Küçükçekmece ilçelerini kapsayan bir alan deprem riski altında yer alıyor. Peki İstanbul Bakırköy ilçesi deprem bölgesi mi, Bakırköy’de fay hattı geçiyor mu?

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen depremlerin ardından bir kez daha gözler 'İstanbul Risk Haritası'na çevrildi. Haritada fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler, Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar olarak öne çıkıyor. Bakırköy deprem bölgesinde mi? Bakırköy'den fay hattı geçiyor mu?

Bakırköy deprem bölgesi mi?

Bakırköy formasyonu: İyi zemin olarak kabul ediliyor. Yapılaşmaya müsait ama zeminde bölgesel sorunlar var.

Depremi İçin Elde Edilen Bakırköy İlçesi Zemin Bağımlı Medyan En Büyük Yer İvmesi (PGA) Dağılımı

Bu bölgeler depreme karş ı çok zayıf. İstanbul depremi riskli en yüksek olan ilçeler listesi şunladır:

Avcılar, Küçükçekmece, Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi, Bakırköy, Florya, Beylikdüzü, Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri, Kumburgaz, Silivri, Büyükçekmece'nin Devebağırtan bölgesi, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler, Fatih, Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar deprem riski en yüksek ilçeler.

Bakırköy İlçesi Yapım Yılına Göre Bina Dağılımları
Bakırköy İlçesi Kat Sayısına Göre Bina Dağılımları
Bakırköy İlçesi Yapım Türlerine Göre Bina Dağılımları

Avrupa Yakası'ndaki depreme dayanaklı ilçeler hangileri?

  • Beyoğlu
  • Beşiktaş
  • Şişli
  • Kağıthane
  • Gaziosmanpaşa
  • Esenler'in önemli bölümü
  • Kemerburgaz – Göktürk
  • Sultanbeyli
  • Beykoz'un kıyıdan uzak yüksek bölgeleri
  • Maltepe'nin kıyıdan uzak bir bölümü
  • Çekmeköy
  • Sultangazi
  • Başakşehir'in büyük bölümü
  • Sarıyer'in sahilden uzak bulunan bir bölümü
  • Arnavutköy
  • Maslak
  • Alibeyköy

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