İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen depremlerin ardından bir kez daha gözler 'İstanbul Risk Haritası'na çevrildi. Haritada fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler, Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar olarak öne çıkıyor. Bakırköy deprem bölgesinde mi? Bakırköy'den fay hattı geçiyor mu?

Bakırköy deprem bölgesi mi?

Bakırköy formasyonu: İyi zemin olarak kabul ediliyor. Yapılaşmaya müsait ama zeminde bölgesel sorunlar var.

Depremi İçin Elde Edilen Bakırköy İlçesi Zemin Bağımlı Medyan En Büyük Yer İvmesi (PGA) Dağılımı

Bu bölgeler depreme karş ı çok zayıf. İstanbul depremi riskli en yüksek olan ilçeler listesi şunladır:

Avcılar, Küçükçekmece, Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi, Bakırköy, Florya, Beylikdüzü, Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri, Kumburgaz, Silivri, Büyükçekmece'nin Devebağırtan bölgesi, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler, Fatih, Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar deprem riski en yüksek ilçeler.

Bakırköy İlçesi Yapım Yılına Göre Bina Dağılımları

Bakırköy İlçesi Kat Sayısına Göre Bina Dağılımları

Bakırköy İlçesi Yapım Türlerine Göre Bina Dağılımları

Avrupa Yakası'ndaki depreme dayanaklı ilçeler hangileri?

Beyoğlu

Beşiktaş

Şişli

Kağıthane

Gaziosmanpaşa

Esenler'in önemli bölümü

Kemerburgaz – Göktürk

Sultanbeyli

Beykoz'un kıyıdan uzak yüksek bölgeleri

Maltepe'nin kıyıdan uzak bir bölümü

Çekmeköy

Sultangazi

Başakşehir'in büyük bölümü

Sarıyer'in sahilden uzak bulunan bir bölümü

Arnavutköy

Maslak

Alibeyköy



