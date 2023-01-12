Adalar ve Kumburgaz fayı nereden geçiyor?

Büyük İstanbul Depremi iddialarına ilişkin yorumlarda bulunan Görür, Marmara'da gerçekleşebilecek depremin Tekirdağ fay hattında değil Adalar fayı ve Kumburgaz Fayı üzerinde meydana geleceğini iddia etti.

Marmara’da deprem kaç büyüklüğünde olur?

Prof. Dr. Naci Görür, TVNET yayınında büyük İstanbul depremine ilişkin iddiaları değerlendirdi. Görür, "Ben Tekirdağ fayının 1912'de kırılmış olabileceğini düşünüyorum. Boydan boya Marmara'da bir depremin olmayacağını düşünüyorum ama Tekirdağ fayını bir kenara bırakırsak şu anda iki fayın; Adalar fayı ve Kumburgaz fayının kırılacağını ve kırılırsa da 7.5 büyüklüğüne kadar ulaşabilecek bir deprem üretebileceğini söylüyoruz." şeklinde konuştu.

Adalarda fay hattı nereden geçiyor?

Yalova’da meydana gelen 3,9’luk depremin ardından Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulunmuştu. Naci Görün şunları dile getirmişti: “Büyük İstanbul depreminde iki fayın kırılmasını bekliyoruz. Biri Orta Marmara Çukurluğu ile Boğaz açıklarında olan Kumburgaz kolu. Kumburgaz deyince insanlar Kumburgaz kasabasını anlıyor. Öyle değil, denizin içindeki bir kol o. Ya o kırılacak, ki ilk önce şüphelendiğimiz fay kolu. Onun da batı ucunda geçtiğimiz yıl iki tane deprem meydana geldi. Nasıl korkuttu hatırlıyoruz.

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İkinci kırılmasını beklediğimiz fay ise Adalar’ın güneyindeki fay. Yalova’da iki gün önce meydana gelen deprem de ya onun üzerinde, tabii bunu net olarak bilemeyiz. Ya da ona yakın bir yerde olduğuna göre sıkıntılı bir yer. Bu deprem, başka bir yerde meydana gelse belki umursamayabilirsiniz. İstanbul’daki 5.8 büyüklüğündeki deprem nasıl ki Kumburgaz kolunun üzerinde batı ucunda kırıldı. Bu Yalova’daki deprem de Adalar’ın doğu ucunda kırıldı. Deprem o kollar üzerinde olunca da onun üzerinde meydana gelen her deprem, elbette dikkate alınmalı. Dolayısıyla yer itibarıyla sıkıntılı."

Kumburgaz fay hattı nereden geçiyor?

Kumburgaz'ın batısında Celaliye-Kamiloba Beldesi, doğusunda Mimarsinan Beldesi, kuzeyinde Celaliye-Kamiloba ile Tepecik Beldesi, güneyinde ise Marmara Denizi bulunmaktadır. Kuzey Anadolu fayı (KAF), doğuda Karlıova ile batıda Mudurnu Vadisi arasında doğu-batı doğrultusunda bir yay gibi uzanıyor.

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