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Afyonkarahisar fay hattı haritası

Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, Afyonkarahisar ile Konya arasında çok sayıda diri fayın yer aldığına dikkat çekti. Prof. Dr. Özkaymak, "Bölgemizde 6.8 büyüklüğüne kadar depremlerin meydana gelebileceği gerçeğini bilerek, depreme hazırlıklı olunması gerekmektedir" uyarısında bulundu. Afyonkarahisar ikinci derecede deprem bölgesi olan yerler arasında. İşte Afyonkarahisar fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler.

13:39 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Afyonkarahisar deprem fay hattı

Afyonkarahisar deprem fay hattı

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası diri fay haritası vatandaşların yoğun takibinde. Afyonkarahisar’da en son deprem 14 Şubat’ta Dinar ilçesinde 3.7 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7.04 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin çevre illerde de hissedildiği belirtildi. Peki fay Afyonkarahisar’ın neresinden geçiyor? Afyon kaçıncı derece deprem bölgesi?

Türkiye deprem risk haritası

Afyonkarahisar deprem bölgesi mi?

Afyonkarahisar, güneybatı Türkiye’nin genişlemeli tektonik bölgesinde yer almakta olup, Akşehir-Simav Fay Sistemi (ASFS) bölgenin depremselliği yüksek kuşaklarından birisidir. Bu tektonik hat üzerinde değişik tarihlerde çok sayıda yıkıcı deprem meydana gelmiş olup, bu nedenle ASFS’nin güneydoğu ve kuzeybatı bölümleri sismik açıdan rahatlamıştır.

Afyonkarahisar ve yakın dolayı Güneybatı Türkiye genişlemeli Neotektonik bölgesinin en önemli tektonik unsurlarından olan Akşehir-Simav fay sisteminin orta kesiminde bulunmaktadır. ASFS ilk olarak Koçyiğit (1984) tarafından adlandırılmış olup, güneydoğuda Karaman ile kuzeybatıda Balıkesir’in Sındırgı ilçeleri arasında uzanmaktadır. Balıkesir’den başlayıp Simav üzerinden Afyonkarahisar’a doğru gelen, buradan Akşehir’e giden Akşehir-Simav Fayı, Afyonkarahisar merkezine yakın Gazlıgöl Fayı ve Erkmen Fayı var.

Afyonkarahisar deprem risk haritası

Afyonkarahisar'da zemin depreme dayanıklı mı?

Afyonkarahisar merkezine yakın faylara baktığımızda hemen kuzeyimizde Gazlıgöl Fayı var. 6,5 şiddetinde deprem üretebiliyor. Erkmen Fayı var. 6,33 büyüklüğünde deprem üretebilir. Erkmen Fayında deprem meydana geldiğinde merkez üssü Uydukent olacaktır. AKÜ Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Çağlar Özkaymak Afyon’daki zeminin depreme dayanıklı mı yoksa dayanıksız mı olduğuna ilişkin, “Alüvyon ve gevşek sıvılaşan zeminler üzerindeki yapılaşmalar. Yani ovalık alanlardan, yeraltı suyu seviyesinin yüksek olduğu alanlar. Kayalaşmış zeminde sıvılaşma riski sıfırdır. Üçüncüsü ise diri fay hatları üzerindeki yapılaşmalar. Diri fayların üzerinde kayalık zeminde bile olsa, binamız dayanıklı bile olsa fayın üzerine kurduğumuz zaman yine o binanın hayatta kalamadığını görüyoruz.” dedi.



#Afyonkarahisar
#Afyonkarahisar deprem
#fay hattı
1 saat önce
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Afyonkarahisar fay hattı haritası
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