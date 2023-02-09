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Bingöl fay hattı nereden geçiyor? Bingöl deprem risk haritası

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, DHA’ya Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri değerlendirdi. Naci Görür, “Bizim endişe ettiğimiz yerler Bingöl ile Karlıova arasında, Doğu Anadolu fayının en Kuzey Doğu ucunda bir kesim var. Orada en son deprem 1766 gibi oldu, oradan endişe ediyoruz. Bu Maraş fayından dolayı, Hatay ve Adana havzası kesiminde dikkatli olmamız lazım" şeklinde konuştu. Peki Bingöl’de deprem fayı nereden geçiyor?

13:41 . 9/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bingöl deprem fay hattı

Bingöl deprem fay hattı

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, DHA’ya Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri değerlendirdi. AFAD'ın verilerine göre 6 Şubat’ta saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Prof. Dr. Naci Görür uyardı: “Bizim endişe ettiğimiz yerler Bingöl ile Karlıova arasında”

Prof. Dr. Naci Görür, Hatay ve Adana için uyarılarda bulunarak, “Çevredeki faylarda belirli bir stres transferi olabilir. Bu depremlerden sonra Hatay ve Adana yöresinin daha hassas hale geldiğini düşünüyorum. Adana havzasında Doğu Anadolu fay kuşağının devamı gibi düşünülen, orada da irili ufaklı faylar var, Hatay’ın ölü fay kesimlerinde bir stres transferinin olabileceğini, oralara bir yük geldiğini düşünüyorum.

Oralarda özenli ve dikkatli olmak lazım ama onun dışında büyük ölçüde Doğu Anadolu fayı enerjisini boşalttı ve azalttı. Tıpkı Kuzey Anadolu fayı gibi. Bundan sonra büyük ölçüde o faylarda bir rahatlama olacaktır. Uzun dönem büyük depremler meydana gelmeyecektir ama dediğim yerlerde de dikkatli olmamız gerekiyor. Bizim endişe ettiğimiz yerler Bingöl ile Karlıova arasında, Doğu Anadolu fayının en Kuzey Doğu ucunda bir kesim var. Orada en son deprem 1766 gibi oldu, oradan endişe ediyoruz. Bu Maraş fayından dolayı, Hatay ve Adana havzası kesiminde dikkatli olmamız lazım" şeklinde konuştu.

Bingöl fay hattı nereden geçiyor?

Bingöl’ün Karlıova İlçesinde başlayan Kuzey Anadolu Fay Hattı ile yine aynı noktada kesişen Doğu Anadolu Fay Hattı mevcuttur. Bingöl’ün, Kuzey Anadolu fayı ile Doğu Anadolu fayının kesiştiği bir alanda bulunduğunu söyleyen Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Vedat Avcı, “Bu Akif faylara bağlı olarak Bingöl, ülkemizde deprem üretme potansiyelinin yüksek olduğu alanlardan biri. Çünkü kuzeyden, kuzey Anadolu fayı geçiyor. Ayrıca il merkezinden Karlıova’ya kadar devam eden doğu Anadolu fayı geçiyor. 2 fay hattı ve de Varto fayını da eklersek 3 fay hattı Bingöl ilinde kesişiyor. Bu faylara paralel olarak gelişmiş 2’inci faylarda var.” diye konuştu.



#deprem
#bingöl deprem
#bingöl fay hattı
1 saat önce
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Bingöl fay hattı nereden geçiyor? Bingöl deprem risk haritası
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