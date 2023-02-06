|
Özgün

Deprem bölgesine nasıl yardım gönderebiliriz?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1121 can kaybı olduğunu 7 bin 634 vatandaşın yaralandığını, 2 bin 834 binanın yıkıldığını bildirdi. Deprem sonrası, o bölgelerde yaşayan yurttaşlarla dayanışmak için ne yapılması gerektiği de kamuoyunun gündeminde. Özellikle, İstanbul ve Ankara'daki yurttaşlar bu bağlamda yardımlarını belediye aracılığıyla deprem bölgesine iletebiliyor. Peki deprem bölgesine nasıl yardım gönderebiliriz?

17:00 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Deprem bölgelerine nasıl yardım edilir?

Deprem bölgelerine nasıl yardım edilir?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.


Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Çok sayıda ilden de hissedilen depremin 30 saniyeden fazla sürdüğü öğrenildi. 1121 kişinin hayatını kaybettiği, 10 ilde hissedilen depremin ardından merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Artçı sarsıntılar devam ediyor.


Deprem bölgelerine nasıl yardım edilir?


Türkiye deprem bölgesinde yaraları sarmak için tek yürek oldu. Binlerce vatandaş depremzedelere yardım etmek için AFAD'a mesaj yağdırdı. Bunun üzerine AFAD'dan açıklama geldi. Deprem bölgesine yardım nasıl, nereden yapılır? AFAD Deprem Yardımı SMS, banka bilgileri AFAD tarafından açıklandı. İşte AFAD'ın deprem yardım kampanyası ile ilgili duyurusu:

Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Adana, Kilis ve civar illerde sürdürülen iyileştirme ve hayatın normale döndürülmesi çalışmalarına destek vermek isteyen hayırsever vatandaşlarımızdan da Başkanlığımıza çok sayıda yardımda bulunma talebi gelmektedir.

Bahse konu talepleri karşılıksız bırakmamak adına, afetzede vatandaşlarımıza destek olmak isteyen bağış sahipleri için Başkanlığımızın deprem bağışı hesap numaralarını aşağıda paylaşma gereği duyduk.

  • DEPREM yaz 1866'ya SMS gönder: Her SMS 20 TL yardım demek

Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımız, “DEPREM” yazarak 1866’ya SMS gönderebilecek (01 Ocak 2023 tarihi itibariyle SMS bedeli: 20 TL'dir) ya da aşağıda yer alan hesap numaraları üzerinden bağış yapabilecektir.

"EFT ile yardım yapılırken Alıcı Adı kısmına T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yazılması gerekmektedir."

Banka aracılığıyla yardım etmek isteyenler için AFAD'ın IBAN numaraları:


İstanbul ilçe belediyelerinde deprem için yardım seferberliği
İstanbul ilçe belediyelerinde deprem için yardım seferberliği

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem Adana, Malatya, Diyarbakır, Hatay, Şanlıurfa illerinde de büyük hasara ve can kaybına yol açtı. Depremin ardından İstanbul’un birçok ilçe belediyelerinde yardım seferberliği başladı. Depremden zarar gören bölgelere gıda ve ihtiyaç maddesi ulaştırmalarına yönelik vatandaşlara yardım çağrısı yapıldı. Yardımlar AFAD koordinasyonunda Kızılay aracılığı ile gönderilecek. Peki İstanbul'da Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Güngören, Tuzla, Eyüp, Kadıköy, Fatih, Başakşehir, Şişli, Bağcılar, Zeytinburnu, Kağıthane, Esenler, Gaziosmanpaşa, Üsküdar ve Sultangazi’de deprem bölgelerine yardım gönderme ve toplama merkezleri neresi? Detaylar haberimizde.


#deprem
#afad
#deprem yardım yerleri
1 saat önce
default-profile-img
Deprem bölgesine nasıl yardım gönderebiliriz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi 
Cansuyu arama kurtarma ekipleri deprem sonrası bölgede çalışmalara başladı
Deprem Suriye'de de yıkıma neden oldu
Türkiye'deki tüm illerde okullar bir hafta süreyle tatil edildi
ÖSYM son dakika duyurdu: Bazı sınavların başvuru tarihleri değişti
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.