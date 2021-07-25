KADEM’den fotoğraf yarışması

Başvuruların başladığı yarışma, amatör ya da profesyonel, fotoğrafa ilgi duyan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen herkesin katılımına açık. “Şehir ve Kadın” konulu fotoğraf yarışmasına son katılım tarihi: 10 Eylül 2021. Yarışma jürisinin değerlendirmeleri sonunda ilk üç eserden birinciye 8.000 TL, ikinciye 6.000 TL, üçüncüye ise 4.000 TL para ödülü verilecek.

Yarışma şartnamesine ve başvuru bilgilerine www.kademsanat.com web sitesi üzerinden ulaşılabilecek. Yarışmaya ilişkin sorular için ise kademsanat@kadem.org.tr adresinden irtibat kurulabilecek.

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