Hayat KADEMden fotoğraf yarışması
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

KADEM’den fotoğraf yarışması

Kadın ve Demokrasi Derneği Balıkesir Temsilciliği öncülüğünde, Balıkesir Kent Konseyi, Balıkesir Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ortaklığıyla düzenlenen “Şehir ve Kadın” temalı fotoğraf yarışmasıyla, objektifler bu kez kadınların şehirde yeni bir biçim kazanan hayatlarına çevriliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
KADEM’den fotoğraf yarışması
Hayat

Başvuruların başladığı yarışma, amatör ya da profesyonel, fotoğrafa ilgi duyan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen herkesin katılımına açık. “Şehir ve Kadın” konulu fotoğraf yarışmasına son katılım tarihi: 10 Eylül 2021. Yarışma jürisinin değerlendirmeleri sonunda ilk üç eserden birinciye 8.000 TL, ikinciye 6.000 TL, üçüncüye ise 4.000 TL para ödülü verilecek.

Yarışma şartnamesine ve başvuru bilgilerine www.kademsanat.com web sitesi üzerinden ulaşılabilecek. Yarışmaya ilişkin sorular için ise kademsanat@kadem.org.tr adresinden irtibat kurulabilecek.

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