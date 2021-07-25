Genç yetenekler Tarık Zafer’de buluşuyor

Dünya

Fransa'nın 28 Şubat'ı

Fransa’da hükümet Müslümanları hedef alan ırkçı yasa doğrultusunda ilk icraatlarını gerçekleştirmeye başladı. Müslümanların hareketlerini raporlayıp bildiren “Fransız Değerlerini ve Sekülerizmi Koruma Platformu” kurulduktan sonra iki imam görevden alındı. Komor Adaları kökenli İmam Mmadi Ahamada, bayram vaazında tesettürle ilgili okuduğu bir ayetten dolayı hedef oldu. İçişleri Bakanı Darmanin’in talimatıyla görevden alınan Ahamada’nın oturma izni de yenilenmeyecek.