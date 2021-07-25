Hayat Genç yetenekler Tarık Zaferde buluşuyor
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Genç yetenekler Tarık Zafer’de buluşuyor

Genç sanatçıların Anadolu’dan İstanbul’a projesi kapsamında sanatseverlerle buluşacak Yeni Nesil Sanat Sergisi’nde 25 sanatçının 40 eseri yer alacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Genç yetenekler Tarık Zafer’de buluşuyor
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore edilerek hizmete sunulmasının ardından pek çok sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapan Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, yeni nesil sanatçıları ağırlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu Kültür Yolu Projesi kapsamında hayata geçirilen Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi genç yetenekleri sanatseverlerle buluşturacak.

Gençlerin resim, seramik, heykel ve video art sanat dallarından oluşan eserleri sergiye sunulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Yeni Nesil Sanat Topluluğunca düzenlenecek karma sergi, Anadolu zenginliklerinin sesini, rengini ve varlığını İstanbul’a taşıyacak.

Genç sanatçıların Anadolu’dan İstanbul’a projesi kapsamında sanatseverlerle buluşacak Yeni Nesil Sanat Sergisi’nde 25 sanatçının 40 eseri yer alacak.

30 AĞUSTOS’A KADAR AÇIK

Ressam Mehmet Babat’ın proje koordinatörlüğünü yapacağı sergi 30 Temmuz-30 Ağustos tarihlerinde ziyaret edilebilecek.

Sergide eserleri yer alacak sanatçılar arasında Ağıt Uğur Uludağ, Ahmat Burak Halıcı, Banu Taşkent, Beşir Bayar, Büşra Aktekinoğlu, Çağlar Siper, Deniz Karakurt Şekerci, Fatma Meriç Erçetin, Gülistan Kaya, Günay Bakırcılar, Mahmut Özdemir, Mehmet Babat, Mehmet Kaplan, Muhammet Bakır, Nazlı Işık, Nursun Hafızoğlu, Sait Toprak, Samet Öztürk, Sefer Tan, Sinan Dağ, Tuğba Renkci Taştan, Utku Öksüz, Ümmühan Tunçtürk, Veli Aras Yalçınkaya ve Zeynel Abidin Kosarca bulunacak.

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