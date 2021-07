Lokman Hekim’in şifalı bitkileri Zeytinburnu’nda

İstanbul’un ortasında adeta bir vaha. Zengin bitki örtüsü ve huzurlu, sessiz ortamıyla Zeytinburnu Tıbbi Bahçesi’nde güzel bir gün geçirmeniz mümkün. Onlarca bitki türünün bulunduğu bahçenin havasını değiştiren tavus kuşlarını siz de görünce önce şaşırıp sonra kanatlarını açıp size poz vermeleri için sabırla bekleyeceksiniz. Bu bahçede çiçekler ve bitkilerle ilgili pek çok bilgiye ulaşmak mümkün. Mesela kozmetikten geleneksel ilaç yapımına kadar farklı alanlarda kullanılan bitki ve çiçekler hakkında küçük notların iliştirildiği levhaları okuyabilirsiniz. Bu bitkilerden yetiştirmek isterseniz tohumlarından alabilirsiniz.

700’Ü AŞKIN TIBBİ BİTKİ

Kişisel kozmetikte ve geleneksel ilaç yapımında kullanılan renk renk çiçeklerin ve bitkilerin İstanbul Zeytinburnu Tıbbi Bahçesi’nde doğal yaşam şartlarına göre yetiştirildiğini söyleyelim. Üstelik bahçenin kapısı herkese her yaş grubuna açık. Bahçede bulunan 700’ü aşkın bitki çeşidinin yanı sıra serada ise 60’a yakın özel bitki türü bulunuyor. Zambaklar, güller, su sümbülleri, aloe vera…Hem çiçekleri ve bitkileri tanıyıp hem de buradaki ücretsiz kurslara da katılmanız mümkün. Çünkü tıbbi bitkiler bahçesi aynı zamanda her yıl yüzü aşkın öğrenciye staj imkanı sağlayan bir araştırma merkezi. Bahçede fitoterapi, aromaterapi ve doğal kozmetik yapım kursları da veriliyor. Bahçeyi her gün 09.00 ile 16.00 saatleri arasında ücretsiz gezebilirsiniz.

REKLAM

HAYAT Sofranız bu yaz semizotuyla yeşillensin