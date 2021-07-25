Hayat Lokman Hekimin şifalı bitkileri Zeytinburnunda
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Lokman Hekim’in şifalı bitkileri Zeytinburnu’nda

Zeytinburnu’ndaki Tıbbi Bitkiler Bahçesi onlarca tıbbi bitki ve çiçeğin yetiştiği bir mekan. Herkese kapısı açık olan bu bahçede bitki tohumlarından alabilir, ücretsiz kurslarından yararlanabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lokman Hekim’in şifalı bitkileri Zeytinburnu’nda
Türkiye’nin en büyük tıbbi bitkiler bahçesi İstanbul Zeytinburnu’da. Bahçede, özel türlerin de yer aldığı 700’ü aşkın bitki çeşidi bulunuyor.

İstanbul’un ortasında adeta bir vaha. Zengin bitki örtüsü ve huzurlu, sessiz ortamıyla Zeytinburnu Tıbbi Bahçesi’nde güzel bir gün geçirmeniz mümkün. Onlarca bitki türünün bulunduğu bahçenin havasını değiştiren tavus kuşlarını siz de görünce önce şaşırıp sonra kanatlarını açıp size poz vermeleri için sabırla bekleyeceksiniz. Bu bahçede çiçekler ve bitkilerle ilgili pek çok bilgiye ulaşmak mümkün. Mesela kozmetikten geleneksel ilaç yapımına kadar farklı alanlarda kullanılan bitki ve çiçekler hakkında küçük notların iliştirildiği levhaları okuyabilirsiniz. Bu bitkilerden yetiştirmek isterseniz tohumlarından alabilirsiniz.

700’Ü AŞKIN TIBBİ BİTKİ

Kişisel kozmetikte ve geleneksel ilaç yapımında kullanılan renk renk çiçeklerin ve bitkilerin İstanbul Zeytinburnu Tıbbi Bahçesi’nde doğal yaşam şartlarına göre yetiştirildiğini söyleyelim. Üstelik bahçenin kapısı herkese her yaş grubuna açık. Bahçede bulunan 700’ü aşkın bitki çeşidinin yanı sıra serada ise 60’a yakın özel bitki türü bulunuyor. Zambaklar, güller, su sümbülleri, aloe vera…Hem çiçekleri ve bitkileri tanıyıp hem de buradaki ücretsiz kurslara da katılmanız mümkün. Çünkü tıbbi bitkiler bahçesi aynı zamanda her yıl yüzü aşkın öğrenciye staj imkanı sağlayan bir araştırma merkezi. Bahçede fitoterapi, aromaterapi ve doğal kozmetik yapım kursları da veriliyor. Bahçeyi her gün 09.00 ile 16.00 saatleri arasında ücretsiz gezebilirsiniz.

Sofranız bu yaz semizotuyla yeşillensin
HAYAT
Sofranız bu yaz semizotuyla yeşillensin

İklim krizine karşı üzerine düşeni yap
HAYAT
İklim krizine karşı üzerine düşeni yap
Abone Ol Google News
Başbakanlık Ofisine saldırdılar

Başbakanlık Ofisi'ne saldırdılar

​İngiliz polisinin aşı karşıtlarına müdahalesi sert oldu.
Artış trendi sürecek

Artış trendi sürecek

Koronavirüste vaka sayısı 11 bine çıkınca uyardı.
İzmirde yaşayan genç kadın: Sokakta başörtümü açıp AK Partinin köpeğisin diyerek saldırdılar

Suriye sınırında alçak saldırı

Suriye sınırında alçak saldırı

​MSB iki askerin şehit olduğunu, iki askerin de yaralandığını açıkladı.

​Ağaçtaki dört bin salkımı çöp poşetleriyle kapladı.

​Son yirmi dört saatin koronavirüs bilançosu belli oldu.
Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

''Lüksün ötesinde'' bir yaklaşımla sunulan Nişantaşı Koru

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 2023 mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayasofya ve Kariye mesajı:

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı.

​Temizlik çalışmalarına komandolar da destek verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.