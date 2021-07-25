Sofranız bu yaz semizotuyla yeşillensin

Bahar ve yaz aylarında Avrupa kıtasının yaklaşık on katı endemik bitkiye sahip olan Anadolu topraklarında bitkiler, bütün bereketiyle boy gösterirler. Kekik, adaçayı, madımak, sirken otu gibi nice güzel ve şifalı otla beraber pirpirimin yani semizotunun da mevsimidir. Binyıllardır Anadolu’nun her yanında soğuk, sıcak farklı yemeklere dönüşen semizotunun yabani formlarına “pürpürüm, pirpirim” veya “soğukluk” adı veriliyor. Bu ekşimsi lezzetli bitki, tıpkı ceviz ve balık gibi bol miktarda omega-3 yağ asitleri, linolenik asit, EPA, DHA, glutatyon, glutamik asit ve aspartik asit gibi doymamış yağ asitlerini içeriyor. Elbette bu özelliğiyle kansere karşı korumak, yaşlanma etkilerini gidermek, kalp sağlığını desteklemek gibi onlarca iyi etkiye de sahip. Ayrıca içeriğinde bulunan magnezyum da sinir sindirim sistemi ve kas çalışması için çok değerli etkilere sahip. Taze halde tüketimi mümkün olan bu serin bitkiyi mümkünse pişirmeden yemeliyiz. Böylece vitamin, yağ asitleri ve minerallerden en üst düzeyde faydalanabiliriz. Maharetli kadın elleri elbette semizotunu da salatadan yemeğe, çorbadan turşuya dönüştürmeyi başardılar. Bugün hep birlikte bu lezzetli tariflere bakalım istiyorum. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

REKLAM

Vitamin ve şifa deposu semizotunu hem yemek hem de salata olarak ülkemizde tüketilir. Birbirinden lezzetli tariflerle soframızda yerini alan semizotuyla yaz sofralarına layık üç tarif deneyeceğiz.

SEMİZOTU TURŞUSU

MALZEMELER

- 1 litre içme suyu

- Yarım çay bardağı sirke

- İki yemek kaşığı Kayatuzu

- Bir baş sarımsak

- 1 kg semizotu

YAPILIŞI

Sarımsakları soyalım. Bir kavanozu sıcak suyla dezenfekte edelim, kapağını da kaynatalım. Oda sıcaklığındaki içme suyunun içerisine sirke ve kaya tuzunu ilave edelim, karıştıralım. Ayıkladığımız semiz otlarını iki parmak uzunluğunda bölelim, kavanoza yerleştirelim. Aralarına sarımsakları dizelim. Hazırladığımız suyu üzerine boşaltalım ve kapağını sıkıca kapatalım. On gün oda sıcaklığında karanlık bir yerde bekletelim. On gün sonra turşumuz hazır, afiyet olsun.

REKLAM

Semizotu Turşusu

SOĞUK SEMİZOTU ÇORBASI

MALZEMELER

- Bir su bardağı bütün buğday

- Bir demet semizotu

- Bir kuru soğan

- İki yemek kaşığı tereyağ

- Dört bardak su

- İki bardak süzme yoğurt

- Bir çay kaşığı tuz

- Bir tatlı kaşığı nane

- Bir tatlı kaşığı sumak veya pul biber

YAPILIŞI

Buğdayları akşamdan ıslatalım, haşlayalım ve süzelim. Semizotunu buharda 10 dakika pişirelim, ince ince kıyalım. Kuru soğanı rendeleyelim ve suyunu sıkıp alalım. Soğan suyu, doğranmış semizotu ve haşlanmış buğdayı suyuyla birlikte karıştıralım. Yoğurdu ve tuzu ekleyelim, karıştıralım. Ayrı bir yerde tereyağını eritip nane ve diğer baharatları ekleyelim. Soğuk çorbanın üzerine tereyağlı nane sosunu gezdirip servis edelim. Afiyet olsun.

REKLAM

Soğuk Semizotu Çorbası

EKŞİLİ SEMİZOTU

MALZEMELER

- Yarım kg semizotu

- 1 Su bardağı yeşil mercimek

- 1 Su bardağı kuru börülce

- 1 Kase nohut

- 1 Çay bardağı bulgur

- 3 Adet yeşil biber

- 3 Adet kırmızı biber

- 2 Adet domates

- 3 Diş sarımsak

- 1 kuru soğan

- 1 Tatlı kaşığı biber salçası

REKLAM

- 1 Yemek kaşığı domates salçası

- 1 Tatlı kaşığı tuz

- 1 Çay bardağı zeytinyağı

- 1 Yemek kaşığı nane

- 1 Çay kaşığı karabiber

- 2 yemek kaşığı sumak

- 1 çay bardağı nar ekşisi

YAPILIŞI

Bir gece önceden börülce, nohut ve mercimeği ıslatalım. Börülce ve nohutu haşlayalım.

Sumağı bir su bardağı su ile ıslatıp bekletelim. Kuru soğanı kuş gözü doğrayalım.

Domateslerin kabuklarını soyup çekirdeklerini çıkartalım ve doğrayalım. Biberleri ince

REKLAM

ince doğrayalım. Bir tencerede yağı ısıtalım ve soğanları kavuralım. Üzerine salçaları ilave

edelim, karıştıralım. Biberleri ekleyelim, ardından domatesi ekleyelim. Ayrı bir yerde semizo

tunu ince ince kıyalım. Haşlanmış nohut, börülce ve mercimeği ilave edelim. Bulguru ilave

edelim. 3 su bardağı sıcak suyu ve tuzu ilave edelim, nohutlar iyice pişene kadar kaynatalım.

Semizotlarını ekleyelim, 10 dakika pişirelim. En son sumak, karabiber ve nar ekşisini ilave

edip bir taşım kaynatalım. Ocaktan alıp soğuk veya ılık olarak servis edelim. Afiyet olsun.

REKLAM

Ekşili semizotu

HAYAT Kanal İstanbul güç eksenini değiştirecek