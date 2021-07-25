Borusan’dan çevrimiçi konser

Çevrimiçi video platformu borusansanat.tv, dünyaca ünlü solist ve şefleri sahnesinde ağırlayarak dijital platformlar üzerinden yayınladığı ücretsiz konser kayıtlarıyla farklı dönem ve stillerine ait eserleri dinleyicileri ile buluşturuyor. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), bu hafta BİFO’nun uzun dönem sürekli şefliğini üstlenmiş olan Sascha Goetzel yönetiminde “BİFO & Sascha Goetzel” başlıklı konserinde, başarılı kemancı Ganiyev ve yıldızı parlayan piyanist Kaan Baysal’a eşlik ederek, Bach’tan Piazzolla’ya, Mendelsshon’dan Schreker’e uzanan renkli bir repertuvar seslendirecek.

EVDEN KONSERE

Bugün saat 11.30’da borusansanat.tv’de yayınlanacak konser barok döneminin değerli orkestra eserleri arasında kabul edilen, John Sebastian Bach’ın 3. Brandenburg Konçertosu ile başlayacak. Programda, tango müziğinin dâhisi Astor Piazzolla’nın Libertango ve Franz Schreker’in Yaylılar için Scherzo eserleri seslendirilecek. Ayrıca BİFO, Bach’ın La minör Keman Konçertosu’nda solist kemancı Elvin Hoxha Ganiyev, geç klasik dönemin usta bestecisi Mendelssohn’un 1. Piyano Konçertosu’nda ise piyanist Kaan Baysal’a eşlik edecek.

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