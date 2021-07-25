Hayat Dijital detoksun tam zamanı
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Dijital detoksun tam zamanı

Pandemi nedeniyle ekranlarla fazla haşır neşir olduk. Şimdi biraz kendimize vakit ayırma ve dinlenme zamanı. Bu tatil planlarınıza dijital detoksu da dahil etmek istemez miydiniz?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dijital detoksun tam zamanı
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Pandemi döneminde ekranlara bağlılığımız arttı. Hem çocuklar hem yetişkinler bilgisayarlara, tabletlere, telefonlara daha çok maruz kalırken bu da hayatımızı negatif yönde etkiledi. Dijital ekranların etkilerinden biraz olsun uzaklaşmak ve gerek beynimizi gerek gözlerimizi rahatlatmak için yapılabilecek en iyi şeylerden biri dijital detoks. Bu tatilde telefonları, tabletleri bir kenara bırakarak anda yaşamaya, anın değerini bilmeye ve kendinize odaklanmaya ne dersiniz? Dijital Bilge kitabının yazarı Ayşegül Bulut Atalay, yeni dijital düzenle baş etme konusunda farkındalık yaratmayı amaçlarken dijital detoks yapmak isteyenlere de tavsiyelerde bulunuyor.

İHTİYAÇ LİSTESİ YAPIN: Öncelikle 2 liste yapın. İlk olarak tüm teknolojik araçlarınızı listeleyin. İkinci olarak da hayatta yapmayı en sevdiğiniz, ancak şu anda fırsat bulup yapamadığınız şeyleri listeleyin. Detoks sırasında aslında ne kadar zamanınız olduğunu fark edecek ve daha önce zamansızlıktan fırsat bulamadığınız şeyleri yapabileceksiniz.

BİLDİRİMLERİ KAPATIN: Akıllı cihazlarla etkileşimimiz en çok gelen bildirimler üzerine oluyor. Bu bildirimler sosyal medya araçları üzerinden de gelebiliyor, haber sitelerinden de, e-posta hesaplarından da. Kendinizi bir kitaba vermişken gelen bu titreşim ya da sesler dikkat dağıtabiliyor. Bunun olmaması için bildirimlerinizi kapatın.

TELEFONDAN UZAKLAŞIN: Bırakın uzakta kalsın. Çalarsa duyar, açarsınız. Yemek masasına, yatak odasına telefon getirmeyin. Uyumadan önce telefonla ilgilenmek uyku kalitenizi etkiliyor. Aynı zamanda yemek yerken telefon kullanmak yemeğe odaklanmayı engellerken daha hızlı yemenize de neden olabiliyor.

SOSYAL MEDYA ALIŞKANLIKLARINIZI DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIN: Bu dönemde sosyal medya kullanmayın demek pek gerçekçi olmaz. Ancak dozu ayarlanabilir. Her mecra için kendinize süre kısıtı koyabilirsiniz. Ayrıca size kendinizi kötü hissettiren hesapları takipten çıkmaktan da çekinmeyin.

HOBİLERİNİZE ZAMAN AYIRIN: Tüm dünyamız dijitalleşmeden önce nelerden hoşlanıyordunuz? Kitap okumak, resim yapmak, bisiklete binmek, yürüyüşe çıkmak… Kendinize iyi gelecek ne varsa artık onlara zaman ayırma vakti geldi.

KENDİNİZE ŞANS TANIYIN: Alışkanlıkları birden değiştirmek zordur. Detoksu kademe kademe yapmaya başlayabilirsiniz. Akıllı cihazları önce yemek masasından ve yatak odasından çıkararak ilk adımı atabilirsiniz. Hatta sizle aynı hedefi olan birini bulabilirseniz detoks arkadaşı olarak bu yolculuğunuzdan daha çok keyif alabilirsiniz.

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