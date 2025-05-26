İSKİ, İstanbul'un baraj doluluk oranlarını düzenli olarak duyurmaya devam ediyor. İstanbul'da su bilgilerini merak edenler, İSKİ'nin resmi açıklamaları ile güncel baraj doluluk oranlarını öğrenebilmekte. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, 26 Mayıs 2025 günü itibariyle İSKİ'nin verilerine göre yüzde 77,52 olarak ölçüldü. İstanbul baraj doluluk oranı 16 Mayıs'ta yüzde 78.75 olarak ölçülmüştü. İşte, Alibeyköy, Ömerli, Terkos, Kazandere ve diğer barajlardaki doluluk oranları...
İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı.
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 26 Mayıs'ta yüzde 77,52 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 91,71 ile Elmalı, en düşük su miktarı ise yüzde 44,86 ile Istrancalar oldu.
İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var, doluluk oranı yüzde kaç?
Ömerli Barajı 89,66
Darlık Barajı 80,78
Elmalı Barajı 91,71
Terkos Barajı 77,59
Alibey Barajı 57,58
Büyükçekmece Barajı 68,64
Sazlıdere Barajı 56,81
Istrancalar Barajı 44,86
Kazandere Barajı 85,52
Pabuçdere Barajı 84,85