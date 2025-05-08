İSKİ, İstanbul'un baraj doluluk oranlarını düzenli olarak duyurmaya devam ediyor. İstanbul'da su bilgilerini merak edenler, İSKİ'nin resmi açıklamaları ile güncel baraj doluluk oranlarını öğrenebilmekte. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, 8 Mayıs 2025 günü itibariyle İSKİ'nin verilerine göre yüzde 80,26 olarak ölçüldü. İstanbul baraj doluluk oranı 4 Mayıs'ta yüzde 80.96 olarak ölçülmüştü. İşte, Alibeyköy, Ömerli, Terkos, Kazandere ve diğer barajlardaki doluluk oranları...
İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı.
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 8 Mayıs'ta yüzde 80,26 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 98,8 ile Ömerli'de, en düşük su miktarı ise yüzde 55,83 ile Istrancalar oldu.
İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var, doluluk oranı yüzde kaç?
Ömerli: Yüzde 98,8
Darlık: Yüzde 82,26
Elmalı: Yüzde 93,12
Terkos: Yüzde 80,17
Alibey: Yüzde 60,6
Büyükçekmece: Yüzde 70,52
Sazlıdere: Yüzde 58,01
Istrancalar: Yüzde 55,83
Kazandere: Yüzde 92,62
Pabuçdere: Yüzde 92,27