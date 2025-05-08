İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk miktarları, mevsimsel değişimler ve yağışın değişmesine göre düzenli olarak takip ediliyor.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk miktarları, mevsimsel değişimler ve yağışın değişmesine göre düzenli olarak takip ediliyor.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 8 Mayıs'ta yüzde 80,26 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 98,8 ile Ömerli'de, en düşük su miktarı ise yüzde 55,83 ile Istrancalar oldu.