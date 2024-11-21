Öğretmenler günü ne zaman, Kasım ayının hangi günü kutlanıyor? Kasım ayının gelmesiyle birlikte gözler başta belirtilen sorunun cevabına çevrildi. Bilindiği üzere Öğretmenler Günü Kasım ayında kutlanıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik

Öğretmenler Günü Kasım ayının kaçında kutlanacak?

Öğretmenler Günü, öğretmenlerin toplumdaki rolünü kutlamak, onların çabalarını takdir etmek ve eğitim sistemine katkı sağlayan öğretmenlere teşekkür etmek için önemli bir gündür. Türkiye’de 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kabul edilmiştir ve bu günde öğretmenlere olan minnettarlık çeşitli etkinliklerle ifade edilir.

Türkiye’de Öğretmenler Günü, 1981 yılında kabul edilen 10 Kasım 1981 tarihli bir kararname ile 24 Kasım olarak belirlenmiştir. Bu tarih, Mustafa Kemal Atatürk’ün Başöğretmen olarak kabul edilmesinin yıl dönümüdür. Atatürk, 1928 yılında Türk milletinin okuma yazma oranını artırmayı hedeflemiş ve öğretmenlerin önemi konusunda büyük bir hassasiyet göstermiştir.

2024 Öğretmenler günü hangi güne denk geliyor?

Bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü Pazar gününe denk geliyor.

DÜNYADA ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Dünya Öğretmenler Günü 5 Ekim’de kutlanır. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından belirlenen bu günde, öğretmenlerin eğitimin güçlendirilmesindeki önemli rolü vurgulanır. Bu günün amacı, öğretmenlerin çalışma koşullarını iyileştirmek ve onların haklarını savunmaktır.







