SGK başkanı Raci Kaya oldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) başkanlığına atanan Raci Kaya kimdir? Raci Kaya nereli? Raci Kaya kaç yaşında? İşte Raci Kaya hayatı...
Raci Kaya kimdir?
Raci Kaya hangi görevlerde bulundu?
Çeşitli banka ve özel kuruluşlarda yöneticilik yaptıktan sonra 2007-2014 yıllarında Aktif Yatırım Bankasında Genel Müdür Yardımcısı, Şubat 2015-Ağustos 2016’da da Ziraat Katılım Bankasında Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev üstlenen Kaya, Mart 2016-2018 tarihlerinde Eximbank’ta Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.
Kasım 2018 – Kasım 2020 arasında IMF İcra Direktörlüğü’nde görev yaptı. Aralık 2016 tarihinden itibaren T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini sürdüren Kaya, Kasım 2020’de Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Raci Kaya, 11 Ağustos 2023 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete atama kararları ile SGK Başkanı oldu.