Okay Memiş'in hayatı, atama kararıyla öne çıkan konulardan oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Yeni kararlara göre, AFAD Başkanlığı'na Okay Memiş atandı. Oktay Memiş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başdanışmanı olarak görev yaptı. 2016-2018 yılları arasında Gümüşhane Valisi olarak görev yaptı. 27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/202 Sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile Erzurum Valisi olarak atanmıştı. Peki AFAD Başkanı Okay Memiş kimdir? Yeni AFAD başkanı Okay Memiş nereli, kaç yaşında? Okay Memiş hangi görevlerde bulundu? İşte AFAD başkanı Okay Memiş’in hayatı, biyografisi.