Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 57 ile yeni vali ataması yapıldı. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi oldu. İzmir Valiliğine Süleyman Elban, Adana Valiliğine Yavuz Selim Köşger, Sakarya Valiliğine Yaşar Karadeniz, Trabzon Valiliğine ise Aziz Yıldırım atandı. Görev yapmakta olan 16 vali ise merkeze alındı. İşte tüm atamalar...