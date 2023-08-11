Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar göre; birçok kuruma yeni atamalar yapılırken ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'ya da sürpriz görev verildi. Tamer Karadağlı da Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atadı. Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın adlı dizi ile geniş kitlelere ulaştı. Karadağlı, Ankara'da doğdu ve Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Peki Tamer Karadağlı kimdir? Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı kaç yaşında, nereli? İşte, hayatı...

Tamer Karadağlı kimdir?

Tamer Karadağlı, 24 Mayıs 1967 tarihinde Ankara’da doğdu. Türk oyuncu, yönetmen, seslendirme sanatçısı ve Devlet Tiyatroları Genel müdürü.

Tamer Karadağlı aslen nereli?

Azeri kökenli olan ailesi Kars'ın Sarıkamış ilçesindendir. İlkokula başlamadan ailesi ile birlikte ABD'ye yerleşen Karadağlı, Türkiye'ye dönmüş sonra tekrar ABD'ye gitmiştir. Lise son sınıfta kesin dönüş yaptığı yıllarda ise sıklıkla Akün Sineması'na giderdi. Bir yandan da lise yıllarında onun için bir tutku olduğunu belirttiği seslendirme sanatına başlamıştır. Sonra Shakespeare'in "Kuru Gürültü" adlı oyununu hem Türkçe hem İngilizce oynamış ve böylece Bilkent Üniversitesi macerası başlamıştır.

TED Ankara Kolejinden sonra Çankaya Lisesinden ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan sanatçı, ilk filmini 1993 yılında çevirdi. Ferhunde Hanımlar dizisiyle ün kazandı. Birçok ünlü oyuncunun seslendirmesini de yapan Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan ile evliydi. Çiftin Zeyno isminde bir kızları bulunmaktadır. Çift 2007 yılında boşanmıştır. Çocuklar Duymasın adlı dizide rol almıştır. 11 Ağustos Resmi Gazete atama kararları ile Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı.



