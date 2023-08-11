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Ahmet Gülşen, Karayolları Genel Müdürü oldu: İşte Ahmet Gülşen hayatı ve biyografisi!

Ahmet Gülşen’in hayatı, atama kararıyla öne çıkan konulardan oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Karayolları Genel Müdürlüğüne Ahmet Gülşen getirildi. Samsun Yol Yapım Başmühendisliği ve Erzurum Bölge Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Ahmet Gülşen, Elazığ – Harput yolu yapım projesi, Elazığ – Bingöl Yolu BSK projesi gibi pek çok önemli projelere imza attı. Peki, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Ahmet Gülşen’in hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.

09:29 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kara Yolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen kimdir? KGM Ahmet Gülşen nereli?

Kara Yolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen kimdir? KGM Ahmet Gülşen nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Yeni kararlara göre, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Ahmet Gülşen atandı. Peki Ahmet Gülşen kimdir, nereli kaç yaşında? Ahmet Gülşen hangi görevlerde bulundu?

Ahmet Gülşen kimdir?

Ahmet Gülşen, 1973 yılında Kırşehir'de doğdu. Samsun Yol Yapım Başmühendisliği ve
Bölge Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Gülşen 2016 yılı Ocak ayından itibaren Elazığ'da görev yapan Ahmet Gülşen önemli görevlerde bulundu.

Ahmet Gülşen'in yaptığı işler hangileri?

Elazığ – Harput yolu yapım projesi

Elazığ Sivrice yolu yapım projesi

Elazığ – Havalimanı yolu yapım projesi

Elazığ – Bingöl Yolu BSK projesi gibi projelere imza attı.


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) başkanlığına Raci Kaya atandı (Raci Kaya’nın hayatı)
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) başkanlığına Raci Kaya atandı (Raci Kaya’nın hayatı)

Raci Kaya, SGK başkanı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'nin 11 Ağustos tarihli sayısında yayımlandı. Karara göre SGK Başkanlığına Raci Kaya atandı. Vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) başkanlığına atanan, Raci Kaya’nın kim olduğunu merak etti. 990 yılında Halk Bankası'nda Dış İlişkiler Uzman Yardımcısı olarak göreve başlaya Raci Kaya, Ziraat Katılım Bankası’nda Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Eximbank'ta Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Peki, Raci Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) başkanı Raci Kaya’ın önceki görevleri neler?

Samet Güneş İŞKUR Genel Müdürü olarak atandı! (Samet Güneş'in hayatı)
Samet Güneş İŞKUR Genel Müdürü olarak atandı! (Samet Güneş'in hayatı)

İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş'in kim olduğu, hayatı ve biyografisi atama kararıyla öne çıkan konulardan oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Yeni kararlara göre, İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne Samet Güneş atandı. Samet Güneş, 2006 yılında Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünde Sosyal Yardım Uzman Yardımcısı olarak çalışma hayatına başladı. Güneş, 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzmanlığı, 2013 yılında Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünde Ar-Ge Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü. Peki, Samet Güneş kimdir, kaç yaşında, nereli? İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş'in önceki görevleri neler?

Volkan Mutlu Coşkun, Meteoroloji Genel Müdürü oldu: İşte Volkan Mutlu Coşkun hayatı ve biyografisi!
Volkan Mutlu Coşkun, Meteoroloji Genel Müdürü oldu: İşte Volkan Mutlu Coşkun hayatı ve biyografisi!

Volkan Mutlu Coşkun kim olduğu ve hayatı atama kararıyla öne çıkan konulardan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne Volkan Mutlu Coşkun getirildi. 1993-2003 yılları arasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığında, Mühendis, 2011 - 2014 yılları arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı. Peki, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Volkan Mutlu Coşkun’un hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.

#Karayolları Genel Müdürü
#Ahmet Gülşen
#resmi gazete atama kararları
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