Volkan Mutlu Coşkun kim olduğu ve hayatı atama kararıyla öne çıkan konulardan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne Volkan Mutlu Coşkun getirildi. 1993-2003 yılları arasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığında, Mühendis, 2011 - 2014 yılları arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı. Peki, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Volkan Mutlu Coşkun’un hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.