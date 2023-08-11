Kara Yolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen kimdir? KGM Ahmet Gülşen nereli?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Yeni kararlara göre, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Ahmet Gülşen atandı. Peki Ahmet Gülşen kimdir, nereli kaç yaşında? Ahmet Gülşen hangi görevlerde bulundu?
Ahmet Gülşen kimdir?
Ahmet Gülşen'in yaptığı işler hangileri?
Elazığ – Harput yolu yapım projesi
Elazığ Sivrice yolu yapım projesi
Elazığ – Havalimanı yolu yapım projesi
Elazığ – Bingöl Yolu BSK projesi gibi projelere imza attı.