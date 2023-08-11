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Samet Güneş İŞKUR Genel Müdürü olarak atandı! (Samet Güneş'in hayatı)

İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş'in kim olduğu, hayatı ve biyografisi atama kararıyla öne çıkan konulardan oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Yeni kararlara göre, İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne Samet Güneş atandı. Samet Güneş, 2006 yılında Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünde Sosyal Yardım Uzman Yardımcısı olarak çalışma hayatına başladı. Güneş, 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzmanlığı, 2013 yılında Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünde Ar-Ge Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü. Peki, Samet Güneş kimdir, kaç yaşında, nereli? İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş'in önceki görevleri neler?

10:21 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş kimdir, kaç yaşında, nereli? Samet Güneş hangi görevlerde bulundu?

İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş kimdir, kaç yaşında, nereli? Samet Güneş hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'nin 11 Ağustos tarihli sayısında yayımlandı. Karara göre İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne Samet Güneş getirildi. Peki, Samet Güneş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Samet Güneş'in hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.

Samet Güneş kimdir?

Samet Güneş, 1982 yılında Kırcaali'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamlayan Samet Güneş, Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde lisans derecesini aldı.

Samet Güneş hangi görevlerde bulundu?

2006 yılında Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünde Sosyal Yardım Uzman Yardımcısı olarak başladığı çalışma hayatında, 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzmanlığı, 2013 yılında Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünde Ar-Ge Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2020 yılında Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan GÜNEŞ, Haziran 2023 tarihinden itibaren İŞKUR’da Genel Müdür V. olarak çalışma hayatına devam etmektedir.


Kamu görevi boyunca sosyal ve kültürel alanda birçok önemli projede aktif olarak hizmet veren Güneş; Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (SOYBİS) Projesinde göstermiş olduğu başarıdan dolayı Devlet Bakanı Hayati Yazıcı tarafından takdirname ile taltif edildi. Özellikle sosyal yardımlar ve politikalar, yoksullukla mücadele alanlarında ulusal ve uluslararası birçok çalışmayı koordine ederek Dünya Bankası, IMF ve OECD ile birlikte yürütülen çalışmalarda ülkemizi katılımcı ve delege düzeylerinde temsil etti.

Ayrıca toplum yararına programlar, kısa çalışma ödeneği, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri, dijital dönüşüm, kişisel verilerin korunması ve iş gücü piyasası alanlarında düzenlenen proje ve araştırmalarda rol alan Güneş’in çeşitli hakemli dergiler ve süreli yayınlarda yayımlanmış çalışmaları bulunmaktadır. İyi düzeyde İngilizce bilen Samet Güneş, evli ve bir çocuk babasıdır.

Volkan Mutlu Coşkun, Meteoroloji Genel Müdürü oldu: İşte Volkan Mutlu Coşkun hayatı ve biyografisi!
Volkan Mutlu Coşkun, Meteoroloji Genel Müdürü oldu: İşte Volkan Mutlu Coşkun hayatı ve biyografisi!

Volkan Mutlu Coşkun kim olduğu ve hayatı atama kararıyla öne çıkan konulardan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne Volkan Mutlu Coşkun getirildi. 1993-2003 yılları arasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığında, Mühendis, 2011 - 2014 yılları arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı. Peki, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Volkan Mutlu Coşkun’un hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.


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#İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş
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