Ahmet Gülşen’in hayatı, atama kararıyla öne çıkan konulardan oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Karayolları Genel Müdürlüğüne Ahmet Gülşen getirildi. Samsun Yol Yapım Başmühendisliği ve Erzurum Bölge Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Ahmet Gülşen, Elazığ – Harput yolu yapım projesi, Elazığ – Bingöl Yolu BSK projesi gibi pek çok önemli projelere imza attı. Peki, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Ahmet Gülşen’in hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.