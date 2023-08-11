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Volkan Mutlu Coşkun, Meteoroloji Genel Müdürü oldu: İşte Volkan Mutlu Coşkun hayatı ve biyografisi!

Volkan Mutlu Coşkun kim olduğu ve hayatı atama kararıyla öne çıkan konulardan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne Volkan Mutlu Coşkun getirildi. 1993-2003 yılları arasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığında, Mühendis, 2011 - 2014 yılları arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı. Peki, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Volkan Mutlu Coşkun’un hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.

10:00 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun kimdir? MGM Volkan Mutlu Coşkun nereli?

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun kimdir? MGM Volkan Mutlu Coşkun nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Yeni kararlara göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne Volkan Mutlu Coşkun atandı. Peki Volkan Mutlu Coşkun kimdir, nereli kaç yaşında? Volkan Mutlu Coşkun hangi görevlerde bulundu?

Volkan Mutlu Coşkun kimdr?

1971 Yılında Van’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri, Erzurum, Bursa, Kahramanmaraş illerinde, lise öğrenimini ise Şanlıurfa’da tamamladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi ( İTÜ ) Meteoroloji Mühendisliği bölümünden derece ile mezun oldu. Ayrıca Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi.

1993-2003 yılları arasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığında, Mühendis olarak görev yaptı.

Volkan Mutlu Coşkun hangi kurumda nerede görev yaptı?

  • 2004 - 2011 yılları arasında ise DSİ’de muhtelif birimlerde Şube Müdürü olarak görev yaptı.
  • 2011 - 2014 yılları arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı.
  • 11.06.2014 tarihinde Bakanlık Müşaviri kadrosuna atanmış olup Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü görevini de birlikte yürütmüştür.
  • 27.08.2015 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı görevine atanmıştır.
  • 23.02.2017 tarihinde Bakanlık Müşavirliğine atanan Sayın COŞKUN, 04.12.2017 - 19.08.2018 tarihleri arasında Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmıştır.
  • 19 Ağustos 2018 tarihinde Meteoroloji Genel Müdürü olarak atanan Sayın COŞKUN, Dünya Meteoroloji Teşkilatı’nda (WMO) , Türkiye Daimi Temsilcisi ve WMO 6. Bölge Birliği (Avrupa Bölgesi) Yönetim Grubu Üyesi olarak uluslararası kuruluşlarda ülkemizi temsil etmektedir.
  • Coşkun, 13 Haziran 2019 tarihinde 18. Dünya Meteoroloji Kongresi tarafından oy birliği ile WMO Yürütme Konseyi üyeliğine seçilmiştir. Yürütme Konseyinde 2019 -2022 dönemi için 6. Bölge Birliğini (Avrupa Bölgesi ) temsil edecektir.
  • 11 Kasım 2019 tarihinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Sayın COŞKUN, bu görevini 3 Haziran 2022 tarihine kadar yürütmüştür.
  • 29.10.2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeni kurulan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Meteoroloji Genel Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

İngilizce bilen Volkan Mutlu Coşkun, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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