Erzincan Seçim 2019 - Erzincan Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları

Erzincan Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Erzincan ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Erzincan seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Erzincan ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Erzincan ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Erzincan 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Erzincan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Erzincan Çayırlı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Erzincan Erzincan Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Erzincan İliç Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Erzincan Kemah Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Erzincan Kemaliye Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Erzincan Refahiye Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Erzincan Tercan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Erzincan Üzümlü Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Erzincan Otlukbeli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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ERZİNCAN

Erzincan, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nde 39 02'- 40 05' kuzey enlemleri ile 38 16'- 40 45' doğu boylamları arasında yer alan, dokuz ilçeden oluşan bir il. Bunlar Merkez, Refahiye, Kemah, Kemaliye, Tercan, Çayırlı, İliç, Otlukbeli ve Üzümlü'dür. Kuzeyinde, Giresun, Bayburt, Gümüşhane; batısında Sivas; doğusunda Erzurum ve Bingöl; güneyinde ise Tunceli, Malatya ve Elazığ illeri bulunmaktadır. Tarihi ipek yolunun üzerinde yer alır.