Seçim Erzincan Üzümlü Seçim Sonuçları – Üzümlü Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Üzümlü Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ahmet Sazlı
Ahmet Sazlı
AK Parti
%49,8
2.466 oy
Şeref Oruç
Şeref Oruç
MHP
%48,2
2.385 oy
Diğer
%2
101 oy
Erzincan - Üzümlü İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 22 / 22
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %49,8
  • %48,2
  • %1,3
  • %0,7
  • %0
  • %0,1
  • %49,8
  • %48,2
  • %1,3
  • %0,7
  • %0
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,3
  • %41,9
  • %0
  • %0,9
  • %0
  • %1
  • %56,3
  • %41,9
  • %0
  • %0,9
  • %0
  • %1
Tüm Partiler
MER KMH REF İLÇ KML ÜZM ÇYR OTL TRC
Çayırlı
yukleniyor
İliç
yukleniyor
Kemah
yukleniyor
Kemaliye
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Otlukbeli
yukleniyor
Refahiye
yukleniyor
Tercan
yukleniyor
Üzümlü
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Sazlı AK Parti
  • Şeref Oruç MHP
  • Fahri Şimşek İYİ Parti
  • Elif İnci Utlu CHP
  • Faruk Karakaya SP
  • Katılım oranı % 87
  • Toplam seçmen5.844
  • Kullanılan oy5.087
  • Geçerli oy4.952
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.844
  • 30 Mar 144.446
  • 30 Mar 144.298
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Üzümlü Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 22 / 22
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %98
  • %49,8
  • %48,2
  • %98
  • %49,8
  • %48,2
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %1,9
  • %1,3
  • %0,7
  • %1,9
  • %1,3
  • %0,7
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER KMH REF İLÇ KML ÜZM ÇYR OTL TRC
Çayırlı
yukleniyor
İliç
yukleniyor
Kemah
yukleniyor
Kemaliye
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Otlukbeli
yukleniyor
Refahiye
yukleniyor
Tercan
yukleniyor
Üzümlü
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Sazlı AK Parti
  • Şeref Oruç MHP
  • Fahri Şimşek İYİ Parti
  • Elif İnci Utlu CHP
  • Faruk Karakaya SP
  • Katılım oranı % 87
  • Toplam seçmen5.844
  • Kullanılan oy5.087
  • Geçerli oy4.952
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.844
  • 30 Mar 144.446
  • 30 Mar 144.298
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Üzümlü Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Üzümlü Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 22 / 22
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • SP
  • %49,8
    2.466 oy
  • %48,2
    2.385 oy
  • %1,3
    63 oy
  • %0,7
    33 oy
  • %0,1
    5 oy
  • %49,8
    2.466 oy
  • %48,2
    2.385 oy
  • %1,3
    63 oy
  • %0,7
    33 oy
  • %0,1
    5 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,3
    2.420 oy
  • %41,9
    1.799 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    37 oy
  • %0,9
    40 oy
  • %56,3
    2.420 oy
  • %41,9
    1.799 oy
  • %0
  • %0,9
    37 oy
  • %0,9
    40 oy
  • BTP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    2 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    2 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Erzincan İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Erzincan ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Erzincan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 295 / 295
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BBP
  • %42,4
    32.036 oy
  • %33
    24.959 oy
  • %23,1
    17.457 oy
  • %1
    739 oy
  • %0,4
    276 oy
  • %42,4
    32.036 oy
  • %33
    24.959 oy
  • %23,1
    17.457 oy
  • %1
    739 oy
  • %0,4
    276 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %30,1
    15.782 oy
  • %54,7
    28.650 oy
  • %12,2
    6.393 oy
  • %1,1
    565 oy
  • %0,6
    324 oy
  • %30,1
    15.782 oy
  • %54,7
    28.650 oy
  • %12,2
    6.393 oy
  • %1,1
    565 oy
  • %0,6
    324 oy
  • TKP
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • İYİ Parti
  • %0,1
    52 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0
    27 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    52 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0
    27 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    44 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    44 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %0
  • %0
  • HDP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    203 oy
  • %0,7
    362 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    203 oy
  • %0,7
    362 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Erzincan Üzümlü Yerel Seçim Sonuçları Erzincan Üzümlü İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Erzincan İlçe Seçim Sonuçları Erzincan Üzümlü Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Erzincan Üzümlü Belediye Başkan Adayları