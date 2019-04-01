31 Mart 2019 İliç Yerel Seçim Sonuçları
Mustafa Gürbüz
AK Parti
%55,4
1.349 oy
Hamza Buran
MHP
%26,8
653 oy
Diğer
%18
434 oy
Erzincan - İliç İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 10 / 10
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Mustafa Gürbüz AK Parti
- Hamza Buran MHP
- Celal Demir SP
- Gökmen Yıldırım CHP
- Yusuf Güngör BBP
- Katılım oranı % 87,9
- Toplam seçmen2.857
- Kullanılan oy2.511
- Geçerli oy2.436
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 142.248
- 30 Mar 141.957
- 30 Mar 141.896
- Açılan sandık
- 10 / 10
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Mustafa Gürbüz AK Parti
- Hamza Buran MHP
- Celal Demir SP
- Gökmen Yıldırım CHP
- Yusuf Güngör BBP
- Katılım oranı % 87,9
- Toplam seçmen2.857
- Kullanılan oy2.511
- Geçerli oy2.436
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 142.248
- 30 Mar 141.957
- 30 Mar 141.896
İliç Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 10 / 10
- %100
Erzincan İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Erzincan ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çayırlı Atınç Bahadır % 100 % 49,8 % 43,1 % 0 % 6,8 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çayırlı Atınç Bahadır % 100 % 49,81 % 43,14 % 0 % 6,78 % 0 % 0,27 SP
- Çayırlı (30 Mar 14) % 52,41 % 34,38 % 6,9 % 0 % 0 % 6,15 SP
- İliç Mustafa Gürbüz % 100 % 55,4 % 26,8 % 3,9 % 0 % 0 % 11 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İliç Mustafa Gürbüz % 100 % 55,38 % 26,81 % 3,94 % 0 % 0 % 11,04 SP
- İliç (30 Mar 14) % 43,88 % 50,74 % 1,69 % 0 % 0 % 3,59 SP
- Kemah Osman Kemal Aslan % 100 % 41,4 % 54,3 % 3,7 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kemah Osman Kemal Aslan % 100 % 41,45 % 54,32 % 3,67 % 0 % 0 % 0,38 SP
- Kemah (30 Mar 14) % 42,5 % 52,86 % 2,68 % 0 % 0 % 1,61 SP
- Kemaliye Mehmet Karaman % 100 % 39,5 % 56 % 2,1 % 0 % 0 % 2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kemaliye Mehmet Karaman % 100 % 39,49 % 56,01 % 2,11 % 0 % 0 % 2,02 BBP
- Kemaliye (30 Mar 14) % 52,91 % 43,63 % 1,53 % 0 % 0 % 1,94 SP
- Merkez Bekir Aksun % 100 % 33 % 42,4 % 23,1 % 0 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Bekir Aksun % 100 % 33 % 42,36 % 23,08 % 0 % 0 % 0,98 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 54,71 % 30,14 % 12,21 % 0 % 0 % 1,08 SP
- Otlukbeli Yusuf Tektaş % 100 % 44,9 % 54,5 % 0,3 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Otlukbeli Yusuf Tektaş % 100 % 44,93 % 54,52 % 0,33 % 0 % 0 % 0,22 SP
- Otlukbeli (30 Mar 14) % 52,91 % 44,37 % 0,59 % 0 % 0 % 2,14 SP
- Refahiye Çakmak Paçacı % 100 % 50,9 % 47,1 % 0,9 % 0,9 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Refahiye Çakmak Paçacı % 100 % 50,85 % 47,1 % 0,88 % 0,88 % 0 % 0,28 SP
- Refahiye (30 Mar 14) % 40,36 % 54,48 % 2,55 % 0 % 0 % 2,61 SP
- Tercan Lokman Gültekin % 100 % 51,9 % 43,5 % 2,2 % 0 % 0 % 2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tercan Lokman Gültekin % 100 % 51,89 % 43,54 % 2,23 % 0 % 0 % 1,98 BBP
- Tercan (30 Mar 14) % 44,64 % 54,35 % 0 % 0 % 0 % 0,8 SP
- Üzümlü Ahmet Sazlı % 100 % 49,8 % 48,2 % 0,7 % 1,3 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Üzümlü Ahmet Sazlı % 100 % 49,8 % 48,16 % 0,67 % 1,27 % 0 % 0,1 SP
- Üzümlü (30 Mar 14) % 56,31 % 41,86 % 0,86 % 0 % 0 % 0,93 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Erzincan Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 295 / 295
- %100
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