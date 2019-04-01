Seçim Erzincan İliç Seçim Sonuçları – İliç Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 İliç Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mustafa Gürbüz
Mustafa Gürbüz
AK Parti
%55,4
1.349 oy
Hamza Buran
Hamza Buran
MHP
%26,8
653 oy
Diğer
%18
434 oy
Erzincan - İliç İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %55,4
  • %26,8
  • %3,9
  • %0
  • %0
  • %13,9
  • %55,4
  • %26,8
  • %3,9
  • %0
  • %0
  • %13,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,9
  • %50,7
  • %1,7
  • %0
  • %0
  • %3,7
  • %43,9
  • %50,7
  • %1,7
  • %0
  • %0
  • %3,7
Tüm Partiler
MER KMH REF İLÇ KML ÜZM ÇYR OTL TRC
Çayırlı
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İliç
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Kemaliye
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Merkez
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Otlukbeli
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Refahiye
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Tercan
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Üzümlü
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Gürbüz AK Parti
  • Hamza Buran MHP
  • Celal Demir SP
  • Gökmen Yıldırım CHP
  • Yusuf Güngör BBP
  • Katılım oranı % 87,9
  • Toplam seçmen2.857
  • Kullanılan oy2.511
  • Geçerli oy2.436
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.248
  • 30 Mar 141.957
  • 30 Mar 141.896
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İliç Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %82,2
  • %55,4
  • %26,8
  • %82,2
  • %55,4
  • %26,8
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %3,9
  • %3,9
  • %0
  • %3,9
  • %3,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER KMH REF İLÇ KML ÜZM ÇYR OTL TRC
Çayırlı
yukleniyor
İliç
yukleniyor
Kemah
yukleniyor
Kemaliye
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Otlukbeli
yukleniyor
Refahiye
yukleniyor
Tercan
yukleniyor
Üzümlü
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Gürbüz AK Parti
  • Hamza Buran MHP
  • Celal Demir SP
  • Gökmen Yıldırım CHP
  • Yusuf Güngör BBP
  • Katılım oranı % 87,9
  • Toplam seçmen2.857
  • Kullanılan oy2.511
  • Geçerli oy2.436
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.248
  • 30 Mar 141.957
  • 30 Mar 141.896
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İliç Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İliç Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • CHP
  • BBP
  • %55,4
    1.349 oy
  • %26,8
    653 oy
  • %11
    269 oy
  • %3,9
    96 oy
  • %2,8
    69 oy
  • %55,4
    1.349 oy
  • %26,8
    653 oy
  • %11
    269 oy
  • %3,9
    96 oy
  • %2,8
    69 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,9
    832 oy
  • %50,7
    962 oy
  • %3,6
    68 oy
  • %1,7
    32 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,9
    832 oy
  • %50,7
    962 oy
  • %3,6
    68 oy
  • %1,7
    32 oy
  • %0
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • VP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    2 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Erzincan İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Erzincan ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Erzincan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 295 / 295
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BBP
  • %42,4
    32.036 oy
  • %33
    24.959 oy
  • %23,1
    17.457 oy
  • %1
    739 oy
  • %0,4
    276 oy
  • %42,4
    32.036 oy
  • %33
    24.959 oy
  • %23,1
    17.457 oy
  • %1
    739 oy
  • %0,4
    276 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %30,1
    15.782 oy
  • %54,7
    28.650 oy
  • %12,2
    6.393 oy
  • %1,1
    565 oy
  • %0,6
    324 oy
  • %30,1
    15.782 oy
  • %54,7
    28.650 oy
  • %12,2
    6.393 oy
  • %1,1
    565 oy
  • %0,6
    324 oy
  • TKP
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • İYİ Parti
  • %0,1
    52 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0
    27 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    52 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0
    27 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    44 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    44 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %0
  • %0
  • HDP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    203 oy
  • %0,7
    362 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    203 oy
  • %0,7
    362 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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