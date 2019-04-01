Seçim Erzincan Otlukbeli Seçim Sonuçları – Otlukbeli Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Otlukbeli Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Yusuf Tektaş
Yusuf Tektaş
MHP
%54,5
495 oy
Vahdet Ercan
Vahdet Ercan
AK Parti
%44,9
408 oy
Diğer
%0
5 oy
Erzincan - Otlukbeli İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 5 / 5
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %54,5
  • %44,9
  • %0,3
  • %0
  • %0
  • %0,2
  • %54,5
  • %44,9
  • %0,3
  • %0
  • %0
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,4
  • %52,9
  • %0,6
  • %0
  • %0
  • %2,1
  • %44,4
  • %52,9
  • %0,6
  • %0
  • %0
  • %2,1
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Tercan
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Üzümlü
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yusuf Tektaş MHP
  • Vahdet Ercan AK Parti
  • Haci Yeşildağ CHP
  • Ömer Gök SP
  • İlhan Şahin BTP
  • Katılım oranı % 90,8
  • Toplam seçmen1.042
  • Kullanılan oy946
  • Geçerli oy908
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14955
  • 30 Mar 14863
  • 30 Mar 14843
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Otlukbeli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 5 / 5
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %99,4
  • %54,5
  • %44,9
  • %99,4
  • %54,5
  • %44,9
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %0,3
  • %0,3
  • %0
  • %0,3
  • %0,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER KMH REF İLÇ KML ÜZM ÇYR OTL TRC
Çayırlı
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İliç
yukleniyor
Kemah
yukleniyor
Kemaliye
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Otlukbeli
yukleniyor
Refahiye
yukleniyor
Tercan
yukleniyor
Üzümlü
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yusuf Tektaş MHP
  • Vahdet Ercan AK Parti
  • Haci Yeşildağ CHP
  • Ömer Gök SP
  • İlhan Şahin BTP
  • Katılım oranı % 90,8
  • Toplam seçmen1.042
  • Kullanılan oy946
  • Geçerli oy908
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14955
  • 30 Mar 14863
  • 30 Mar 14843
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Otlukbeli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Otlukbeli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 5 / 5
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %54,5
    495 oy
  • %44,9
    408 oy
  • %0,3
    3 oy
  • %0,2
    2 oy
  • %0
    0 oy
  • %54,5
    495 oy
  • %44,9
    408 oy
  • %0,3
    3 oy
  • %0,2
    2 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,4
    374 oy
  • %52,9
    446 oy
  • %0,6
    5 oy
  • %2,1
    18 oy
  • %0
    0 oy
  • %44,4
    374 oy
  • %52,9
    446 oy
  • %0,6
    5 oy
  • %2,1
    18 oy
  • %0
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Erzincan İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Erzincan ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Erzincan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 295 / 295
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BBP
  • %42,4
    32.036 oy
  • %33
    24.959 oy
  • %23,1
    17.457 oy
  • %1
    739 oy
  • %0,4
    276 oy
  • %42,4
    32.036 oy
  • %33
    24.959 oy
  • %23,1
    17.457 oy
  • %1
    739 oy
  • %0,4
    276 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %30,1
    15.782 oy
  • %54,7
    28.650 oy
  • %12,2
    6.393 oy
  • %1,1
    565 oy
  • %0,6
    324 oy
  • %30,1
    15.782 oy
  • %54,7
    28.650 oy
  • %12,2
    6.393 oy
  • %1,1
    565 oy
  • %0,6
    324 oy
  • TKP
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • İYİ Parti
  • %0,1
    52 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0
    27 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    52 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0
    27 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    44 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    44 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %0
  • %0
  • HDP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    203 oy
  • %0,7
    362 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    203 oy
  • %0,7
    362 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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