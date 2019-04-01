Seçim Erzincan Kemaliye Seçim Sonuçları – Kemaliye Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Kemaliye Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Karaman
Mehmet Karaman
MHP
%56
610 oy
Erdem Atmaca
Erdem Atmaca
AK Parti
%39,5
430 oy
Diğer
%5
49 oy
Erzincan - Kemaliye İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %56
  • %39,5
  • %2,1
  • %0
  • %0
  • %2,4
  • %56
  • %39,5
  • %2,1
  • %0
  • %0
  • %2,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,6
  • %52,9
  • %1,5
  • %0
  • %0
  • %1,9
  • %43,6
  • %52,9
  • %1,5
  • %0
  • %0
  • %1,9
Tüm Partiler
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Tercan
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Üzümlü
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Karaman MHP
  • Erdem Atmaca AK Parti
  • Soner Coşkun CHP
  • Gürkan Uluçay BBP
  • Mehmet Olgunöz SP
  • Katılım oranı % 80,8
  • Toplam seçmen1.386
  • Kullanılan oy1.120
  • Geçerli oy1.089
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.345
  • 30 Mar 141.013
  • 30 Mar 14981
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kemaliye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %95,5
  • %56
  • %39,5
  • %95,5
  • %56
  • %39,5
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2,1
  • %2,1
  • %0
  • %2,1
  • %2,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER KMH REF İLÇ KML ÜZM ÇYR OTL TRC
Çayırlı
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İliç
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Kemah
yukleniyor
Kemaliye
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Otlukbeli
yukleniyor
Refahiye
yukleniyor
Tercan
yukleniyor
Üzümlü
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Karaman MHP
  • Erdem Atmaca AK Parti
  • Soner Coşkun CHP
  • Gürkan Uluçay BBP
  • Mehmet Olgunöz SP
  • Katılım oranı % 80,8
  • Toplam seçmen1.386
  • Kullanılan oy1.120
  • Geçerli oy1.089
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.345
  • 30 Mar 141.013
  • 30 Mar 14981
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kemaliye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Kemaliye Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • SP
  • %56
    610 oy
  • %39,5
    430 oy
  • %2,1
    23 oy
  • %2
    22 oy
  • %0,4
    4 oy
  • %56
    610 oy
  • %39,5
    430 oy
  • %2,1
    23 oy
  • %2
    22 oy
  • %0,4
    4 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,6
    428 oy
  • %52,9
    519 oy
  • %1,5
    15 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,9
    19 oy
  • %43,6
    428 oy
  • %52,9
    519 oy
  • %1,5
    15 oy
  • %0
  • %1,9
    19 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • VP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Erzincan İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Erzincan ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Erzincan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 295 / 295
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BBP
  • %42,4
    32.036 oy
  • %33
    24.959 oy
  • %23,1
    17.457 oy
  • %1
    739 oy
  • %0,4
    276 oy
  • %42,4
    32.036 oy
  • %33
    24.959 oy
  • %23,1
    17.457 oy
  • %1
    739 oy
  • %0,4
    276 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %30,1
    15.782 oy
  • %54,7
    28.650 oy
  • %12,2
    6.393 oy
  • %1,1
    565 oy
  • %0,6
    324 oy
  • %30,1
    15.782 oy
  • %54,7
    28.650 oy
  • %12,2
    6.393 oy
  • %1,1
    565 oy
  • %0,6
    324 oy
  • TKP
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • İYİ Parti
  • %0,1
    52 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0
    27 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    52 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0
    27 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    44 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    44 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %0
  • %0
  • HDP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    203 oy
  • %0,7
    362 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    203 oy
  • %0,7
    362 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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