Seçim Erzincan Tercan Seçim Sonuçları – Tercan Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Tercan Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Lokman Gültekin
Lokman Gültekin
AK Parti
%51,9
1.417 oy
Mehmet Yılmaz
Mehmet Yılmaz
MHP
%43,5
1.189 oy
Diğer
%4
125 oy
Erzincan - Tercan İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %51,9
  • %43,5
  • %2,2
  • %0
  • %0
  • %2,3
  • %51,9
  • %43,5
  • %2,2
  • %0
  • %0
  • %2,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,6
  • %54,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1
  • %44,6
  • %54,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1
Tüm Partiler
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Kemaliye
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Otlukbeli
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Refahiye
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Tercan
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Üzümlü
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Lokman Gültekin AK Parti
  • Mehmet Yılmaz MHP
  • Derya Kırdım CHP
  • Muammer Karahan BBP
  • Halil İbrahim Bulut SP
  • Katılım oranı % 86,3
  • Toplam seçmen3.274
  • Kullanılan oy2.826
  • Geçerli oy2.731
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.467
  • 30 Mar 142.958
  • 30 Mar 142.863
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tercan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %95,4
  • %51,9
  • %43,5
  • %95,4
  • %51,9
  • %43,5
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2,2
  • %2,2
  • %0
  • %2,2
  • %2,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER KMH REF İLÇ KML ÜZM ÇYR OTL TRC
Çayırlı
yukleniyor
İliç
yukleniyor
Kemah
yukleniyor
Kemaliye
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Otlukbeli
yukleniyor
Refahiye
yukleniyor
Tercan
yukleniyor
Üzümlü
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Lokman Gültekin AK Parti
  • Mehmet Yılmaz MHP
  • Derya Kırdım CHP
  • Muammer Karahan BBP
  • Halil İbrahim Bulut SP
  • Katılım oranı % 86,3
  • Toplam seçmen3.274
  • Kullanılan oy2.826
  • Geçerli oy2.731
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.467
  • 30 Mar 142.958
  • 30 Mar 142.863
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tercan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Tercan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • BBP
  • SP
  • %51,9
    1.417 oy
  • %43,5
    1.189 oy
  • %2,2
    61 oy
  • %2
    54 oy
  • %0,2
    6 oy
  • %51,9
    1.417 oy
  • %43,5
    1.189 oy
  • %2,2
    61 oy
  • %2
    54 oy
  • %0,2
    6 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,6
    1.278 oy
  • %54,3
    1.556 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    23 oy
  • %44,6
    1.278 oy
  • %54,3
    1.556 oy
  • %0
  • %0
  • %0,8
    23 oy
  • BTP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • VP
  • %0,1
    4 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    4 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    6 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    6 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Erzincan İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Erzincan ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Erzincan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 295 / 295
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BBP
  • %42,4
    32.036 oy
  • %33
    24.959 oy
  • %23,1
    17.457 oy
  • %1
    739 oy
  • %0,4
    276 oy
  • %42,4
    32.036 oy
  • %33
    24.959 oy
  • %23,1
    17.457 oy
  • %1
    739 oy
  • %0,4
    276 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %30,1
    15.782 oy
  • %54,7
    28.650 oy
  • %12,2
    6.393 oy
  • %1,1
    565 oy
  • %0,6
    324 oy
  • %30,1
    15.782 oy
  • %54,7
    28.650 oy
  • %12,2
    6.393 oy
  • %1,1
    565 oy
  • %0,6
    324 oy
  • TKP
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • İYİ Parti
  • %0,1
    52 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0
    27 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    52 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0
    27 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    44 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    44 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %0
  • %0
  • HDP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    203 oy
  • %0,7
    362 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    203 oy
  • %0,7
    362 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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