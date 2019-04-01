Seçim Erzincan Kemah Seçim Sonuçları – Kemah Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Kemah Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Osman Kemal Aslan
Osman Kemal Aslan
MHP
%54,3
578 oy
Osman Öner
Osman Öner
AK Parti
%41,4
441 oy
Diğer
%5
45 oy
Erzincan - Kemah İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 12 / 12
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %54,3
  • %41,4
  • %3,7
  • %0
  • %0
  • %0,6
  • %54,3
  • %41,4
  • %3,7
  • %0
  • %0
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,9
  • %42,5
  • %2,7
  • %0
  • %0
  • %2
  • %52,9
  • %42,5
  • %2,7
  • %0
  • %0
  • %2
Tüm Partiler
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Osman Kemal Aslan MHP
  • Osman Öner AK Parti
  • Ali Sin CHP
  • Gülay Sağlam SP
  • Mustafa Aydoğdu BTP
  • Katılım oranı % 79,5
  • Toplam seçmen1.397
  • Kullanılan oy1.111
  • Geçerli oy1.064
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.422
  • 30 Mar 141.177
  • 30 Mar 141.120
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kemah Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 12 / 12
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %95,8
  • %54,3
  • %41,4
  • %95,8
  • %54,3
  • %41,4
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %3,7
  • %3,7
  • %0
  • %3,7
  • %3,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER KMH REF İLÇ KML ÜZM ÇYR OTL TRC
Çayırlı
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İliç
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Kemah
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Kemaliye
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Merkez
yukleniyor
Otlukbeli
yukleniyor
Refahiye
yukleniyor
Tercan
yukleniyor
Üzümlü
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Osman Kemal Aslan MHP
  • Osman Öner AK Parti
  • Ali Sin CHP
  • Gülay Sağlam SP
  • Mustafa Aydoğdu BTP
  • Katılım oranı % 79,5
  • Toplam seçmen1.397
  • Kullanılan oy1.111
  • Geçerli oy1.064
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.422
  • 30 Mar 141.177
  • 30 Mar 141.120
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kemah Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Kemah Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 12 / 12
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %54,3
    578 oy
  • %41,4
    441 oy
  • %3,7
    39 oy
  • %0,4
    4 oy
  • %0,2
    2 oy
  • %54,3
    578 oy
  • %41,4
    441 oy
  • %3,7
    39 oy
  • %0,4
    4 oy
  • %0,2
    2 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,9
    592 oy
  • %42,5
    476 oy
  • %2,7
    30 oy
  • %1,6
    18 oy
  • %0,4
    4 oy
  • %52,9
    592 oy
  • %42,5
    476 oy
  • %2,7
    30 oy
  • %1,6
    18 oy
  • %0,4
    4 oy
  • TKP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Erzincan İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Erzincan ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Erzincan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 295 / 295
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BBP
  • %42,4
    32.036 oy
  • %33
    24.959 oy
  • %23,1
    17.457 oy
  • %1
    739 oy
  • %0,4
    276 oy
  • %42,4
    32.036 oy
  • %33
    24.959 oy
  • %23,1
    17.457 oy
  • %1
    739 oy
  • %0,4
    276 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %30,1
    15.782 oy
  • %54,7
    28.650 oy
  • %12,2
    6.393 oy
  • %1,1
    565 oy
  • %0,6
    324 oy
  • %30,1
    15.782 oy
  • %54,7
    28.650 oy
  • %12,2
    6.393 oy
  • %1,1
    565 oy
  • %0,6
    324 oy
  • TKP
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • İYİ Parti
  • %0,1
    52 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0
    27 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    52 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0
    27 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    44 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    44 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %0
  • %0
  • HDP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    203 oy
  • %0,7
    362 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    203 oy
  • %0,7
    362 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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