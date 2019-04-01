Seçim Erzincan Refahiye Seçim Sonuçları – Refahiye Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Refahiye Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Çakmak Paçacı
Çakmak Paçacı
AK Parti
%50,9
922 oy
Cevdet Çinar
Cevdet Çinar
MHP
%47,1
854 oy
Diğer
%2
37 oy
Erzincan - Refahiye İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %50,9
  • %47,1
  • %0,9
  • %0,9
  • %0
  • %0,3
  • %50,9
  • %47,1
  • %0,9
  • %0,9
  • %0
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,4
  • %54,5
  • %2,6
  • %0
  • %0
  • %2,6
  • %40,4
  • %54,5
  • %2,6
  • %0
  • %0
  • %2,6
Tüm Partiler
MER KMH REF İLÇ KML ÜZM ÇYR OTL TRC
Çayırlı
yukleniyor
İliç
yukleniyor
Kemah
yukleniyor
Kemaliye
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Otlukbeli
yukleniyor
Refahiye
yukleniyor
Tercan
yukleniyor
Üzümlü
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Çakmak Paçacı AK Parti
  • Cevdet Çinar MHP
  • Güngör Kutlu İYİ Parti
  • Yavuz Dumanlı CHP
  • Abdullah Suphi Aydın SP
  • Katılım oranı % 80,6
  • Toplam seçmen2.320
  • Kullanılan oy1.871
  • Geçerli oy1.813
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.142
  • 30 Mar 141.814
  • 30 Mar 141.764
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Refahiye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %98
  • %50,9
  • %47,1
  • %98
  • %50,9
  • %47,1
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %1,8
  • %0,9
  • %0,9
  • %1,8
  • %0,9
  • %0,9
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER KMH REF İLÇ KML ÜZM ÇYR OTL TRC
Çayırlı
yukleniyor
İliç
yukleniyor
Kemah
yukleniyor
Kemaliye
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Otlukbeli
yukleniyor
Refahiye
yukleniyor
Tercan
yukleniyor
Üzümlü
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Çakmak Paçacı AK Parti
  • Cevdet Çinar MHP
  • Güngör Kutlu İYİ Parti
  • Yavuz Dumanlı CHP
  • Abdullah Suphi Aydın SP
  • Katılım oranı % 80,6
  • Toplam seçmen2.320
  • Kullanılan oy1.871
  • Geçerli oy1.813
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.142
  • 30 Mar 141.814
  • 30 Mar 141.764
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Refahiye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Refahiye Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %50,9
    922 oy
  • %47,1
    854 oy
  • %0,9
    16 oy
  • %0,9
    16 oy
  • %0,3
    5 oy
  • %50,9
    922 oy
  • %47,1
    854 oy
  • %0,9
    16 oy
  • %0,9
    16 oy
  • %0,3
    5 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,4
    712 oy
  • %54,5
    961 oy
  • %2,6
    45 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,6
    46 oy
  • %40,4
    712 oy
  • %54,5
    961 oy
  • %2,6
    45 oy
  • %0
  • %2,6
    46 oy
  • BTP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Erzincan İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Erzincan ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Erzincan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 295 / 295
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BBP
  • %42,4
    32.036 oy
  • %33
    24.959 oy
  • %23,1
    17.457 oy
  • %1
    739 oy
  • %0,4
    276 oy
  • %42,4
    32.036 oy
  • %33
    24.959 oy
  • %23,1
    17.457 oy
  • %1
    739 oy
  • %0,4
    276 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %30,1
    15.782 oy
  • %54,7
    28.650 oy
  • %12,2
    6.393 oy
  • %1,1
    565 oy
  • %0,6
    324 oy
  • %30,1
    15.782 oy
  • %54,7
    28.650 oy
  • %12,2
    6.393 oy
  • %1,1
    565 oy
  • %0,6
    324 oy
  • TKP
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • İYİ Parti
  • %0,1
    52 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0
    27 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    52 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0
    27 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    44 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    44 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %0
  • %0
  • HDP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    203 oy
  • %0,7
    362 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    203 oy
  • %0,7
    362 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Erzincan Refahiye Yerel Seçim Sonuçları Erzincan Refahiye İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Erzincan İlçe Seçim Sonuçları Erzincan Refahiye Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Erzincan Refahiye Belediye Başkan Adayları