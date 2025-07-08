2025 KPSS-1 başvuru ve tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? KPSS-1 merkezi atama başvuru takvimi açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kapsamındaki KPSS-1 tercih başvuru kılavuzu, kamu personeli adayları tarafından merakla bekleniyor. ÖSYM'nin takvimine göre, merkezi atamalar 10 Temmuz 2025 tarihinde başlayacak. İşte detaylar.





MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN?

KPSS merkezi atama takvimi ÖSYM tarafından yayınlandı. Buna göre KPSS-2025/1: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme işlemleri 10-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.





KPSS-2025/1 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Tercih Kılavuzu Henüz Yayınlanmadı. KPSS-2025/1 merkezi yerleştirme sürecinde kullanılacak olan tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuzun başvuru tarihinden birkaç gün önce ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Yayımlandığında sayfamızda yer alacak.





KILAVUZDA HANGİ BİLGİLER YER ALACAK?

Tercih kılavuzunda;

Atama yapılacak kamu kurumları,

Kadro ve pozisyon bilgileri,

Kontenjan sayıları,

Adaylarda aranan nitelik kodları,

Mezuniyet şartları,

Gerekli KPSS puan türleri gibi bilgiler yer alacak.

Bu bilgiler ışığında adaylar, yalnızca puan türlerine ve mezuniyet alanlarına uygun kadroları tercih edebilecek.

KİMLER TERCİH YAPABİLİR?