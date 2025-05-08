Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 yılı MEB-Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuru kılavuzunu yayımladı. 13 Temmuz'da yapılacak olan AGS ve ÖABT sınavlarında uygulanacak testler de kılavuzda detaylı olarak paylaşıldı. Öğretmen adayları her bir oturum için 570 TL sınav ücreti ödeyerek başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte 2025 MEB-AGS başvuru kılavuzu, şartları ve sınavda uygulanacak testler.





2025 MEB-AGS BAŞVURULARI BAŞLADI

2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2025-MEB-AGS), 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları 13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 8-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.





Adaylar, başvurularını 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.45'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-MEB-AGS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.





BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava, ilgili mevzuat kapsamında Millî Eğitim Akademisine giriş için 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu’nda belirtilen koşullara sahip olan adaylar başvurabilecektir. Koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar. Sınava girmek ve geçerli puan almak adaya, Millî Eğitim Akademisine giriş ile ilgili mevzuat hükümlerine uymayan bir hak vermez.





BAŞVURU İŞLEMLERİ

Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır.





SINAVDA UYGULANACAK TESTLER

Sınavda adaylara, AGS’de 80; ÖABT’de ise 50 çoktan seçmeli sorudan oluşan testler uygulanacaktır. Sınav süresi AGS’de 110 dakika olacaktır. ÖABT’de ise İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik, Fizik, Kimya/Kimya Teknolojisi Testleri 90 dakika; Biyoloji, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih,

Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi/İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi ve Beden Eğitimi Testleri 70 dakika olacaktır. ÖABT veya YDS/e-YDS yapılmayan öğretmenlik alanlarında akademiye giriş için MEB-AGS-P1 puanı esas alınacaktır. Sınavda uygulanacak testler aşağıda gösterilmiştir.





1. Akademi Giriş Sınavı (AGS)

Soru Sayısı: 80

Sınav Süresi: 110 dakika

2. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) – 90 Dakika

Branşlar: İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik, Fizik, Kimya / Kimya Teknolojisi

Soru Sayısı: 50

Sınav Süresi: 90 dakika

3. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) – 70 Dakika

Branşlar: Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi / İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Rehberlik, Beden Eğitimi, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği

Soru Sayısı: 50

Sınav Süresi: 70 dakika







