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32. Dönem POMEM sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? POMEM mülakat sonuç tarihi...

32. Dönem POMEM sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? POMEM mülakat sonuç tarihi...

10:388/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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32. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
32. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Polis Akademisi tarafından yürütülen 32. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrenci alımı sürecinde sona gelindi. Lisans ve önlisans mezunlarının katılım sağladığı toplam 12 bin kişilik alım kapsamında gerçekleştirilen mülakat sınavları büyük oranda tamamlandı. Adaylar, değerlendirme sürecinin ardından sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. POMEM sözlü sınav sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığı’nın www.pa.edu.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

12 bin öğrenci alımı hedefiyle başlatılan 32. Dönem POMEM sürecinde kritik aşamalardan biri daha tamamlanmak üzere. Polis Akademisi bünyesinde yürütülen sözlü mülakat sınavları sona ererken, binlerce aday sonuçlar için nefesini tuttu. “POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu, arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer alıyor. Adaylar, sonuç duyurusu için Polis Akademisi'nin resmi web sitesine kilitlenmiş durumda.

32. DÖNEM POMEM SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

32. Dönem POMEM Mülakat Sınavına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri 10 Haziran 2025 tarihinde açıklandı.

32. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğrenebiliyor.

32. POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

32. POMEM mülakat sonuçları ile ilgili olarak bir tarih açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi bir tarih açıklaması gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

#POMEM
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