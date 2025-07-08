32. Dönem POMEM sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? POMEM mülakat sonuç tarihi...

12 bin öğrenci alımı hedefiyle başlatılan 32. Dönem POMEM sürecinde kritik aşamalardan biri daha tamamlanmak üzere. Polis Akademisi bünyesinde yürütülen sözlü mülakat sınavları sona ererken, binlerce aday sonuçlar için nefesini tuttu. “POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu, arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer alıyor. Adaylar, sonuç duyurusu için Polis Akademisi'nin resmi web sitesine kilitlenmiş durumda.

32. DÖNEM POMEM SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

32. Dönem POMEM Mülakat Sınavına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri 10 Haziran 2025 tarihinde açıklandı.

32. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğrenebiliyor.

32. POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?