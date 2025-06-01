AÖF sonuçları sorgulama 2025: Açık öğretim sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçları

AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınavlara katılan adaylar sınav sonuçlarını açıklandığında aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden sorgulayabilecek. İşte AÖF final sınavı sonuçlarına dair gelişmeler.





AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi’nden ise AÖF final sınavı sonuç tarihine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak Açık öğretim iktisat ve işletme fakültesi sınavları genellikle 2 hafta içerisinde açıklanacak. Sınavların en geç Haziran ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.





Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan “Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim- Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” ve

“Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları” na göre belirlenir. Konuyla ilgili Yönetmelik, Esaslar ve Yönergelere

https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/yonetmelikler-ve-esaslar-yonergeler adresinden ulaşılabilir.





Öğretim dili İngilizce olan derslerde ara sınav notunun başarı notuna katkısı %40, dönem sonu sınavının başarı notuna katkısı %60’tır.

Öğretim Dili Türkçe olan derslerde ara sınav notunun başarı notuna katkısı %30, dönem sonu sınavının başarı notuna katkısı ise %70’tir

Yazılı Anlatım Sınavlarının Değerlendirilmesi

Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında yüz yüze olarak yürütülen;

• Okuma ve Yazma Becerileri I

• Okuma ve Yazma Becerileri II

• İleri Okuma ve Yazma Becerileri I İleri Okuma ve Yazma Becerileri II derslerinin yazılı anlatım kısmının değerlendirme sürecinde sınav sorusunda belirtilen metin türü ve konu ile bağdaşmayan metinler değerlendirmeye alınmaz, “0” (sıfır) puan verilir.

Akademik Takvim

Her öğretim dönemi başında İÖLP Akademik Takvimi güncellenerek https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinde yayınlanır. Akademik Takvimde yapılacak herhangi bir değişiklik yine adreste duyurulur.

İÖLP Dersleri İçin Bilgisayar ve İnternet Destekli Ders Materyali