AÖF sonuçları sorgulama 2025: Açık öğretim sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçları

Anadolu Üniversitesi tarafından 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenen AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları için gözler yapılacak açıklamalara çevrildi. AÖF final sınavı sonuçlarının geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi sınav tarihinden yaklaşık iki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Buna göre, 2025 AÖF final sınav sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanacağı tahmin ediliyor. İşte AÖF sonuçları sorgulama ekranı.
AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınavlara katılan adaylar sınav sonuçlarını açıklandığında aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden sorgulayabilecek. İşte AÖF final sınavı sonuçlarına dair gelişmeler.
AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi’nden ise AÖF final sınavı sonuç tarihine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak Açık öğretim iktisat ve işletme fakültesi sınavları genellikle 2 hafta içerisinde açıklanacak. Sınavların en geç Haziran ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.
Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme
Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan “Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim- Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” ve
“Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları” na göre belirlenir. Konuyla ilgili Yönetmelik, Esaslar ve Yönergelere
https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/yonetmelikler-ve-esaslar-yonergeler adresinden ulaşılabilir.
Öğretim dili İngilizce olan derslerde ara sınav notunun başarı notuna katkısı %40, dönem sonu sınavının başarı notuna katkısı %60’tır.
Öğretim Dili Türkçe olan derslerde ara sınav notunun başarı notuna katkısı %30, dönem sonu sınavının başarı notuna katkısı ise %70’tir
Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında yüz yüze olarak yürütülen;
• Okuma ve Yazma Becerileri I
• Okuma ve Yazma Becerileri II
• İleri Okuma ve Yazma Becerileri I İleri Okuma ve Yazma Becerileri II derslerinin yazılı anlatım kısmının değerlendirme sürecinde sınav sorusunda belirtilen metin türü ve konu ile bağdaşmayan metinler değerlendirmeye alınmaz, “0” (sıfır) puan verilir.
Her öğretim dönemi başında İÖLP Akademik Takvimi güncellenerek https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinde yayınlanır. Akademik Takvimde yapılacak herhangi bir değişiklik yine adreste duyurulur.
İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında (İÖLP) belirli dersler internet ortamında e-seminer olarak verilmektedir. Bu konudaki ayrıntılı bilgiye https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.