Arefe günü toplu taşma ücretsiz mi 2025? Bayramda ve arefe günü Marmaray, metro, otobüs, metrobüs ücretsiz mi? İşte ücret bilgileri

Özellikle bayram dönemlerinde merak edilen toplu taşıma ücretleri konusu Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla yeniden gündemde yer aldı. Gün içerisinde milyonlarca kişinin kullandığı metro, metrobüs, otobüs, marmaray gibi ulaşım araçlarının arefe günü ve bayramda ücretsiz olup olmadığında dair detayları yazımızda sizler için paylaşıyoruz.





AREFE GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın da ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıklayarak, uygulamanın 6 Haziran Cuma günü saat 00.00’dan (perşembe gününü cuma gününe bağlayan gece) itibaren 9 Haziran Pazartesi günü saat 00.00’a kadar devam edeceğini belirtti. Bakan Uraloğlu, toplu taşımaların bayramın 1. günü olan 6 Haziran Cuma günü saat 00.00’dan sonra ücretsiz olacağını duyurdu.





BAYRAMDA OTOBÜSLER, METROBÜS, MERO TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı'nda her sene olduğu gibi bu sene de otobüs, metrobüs, metro gibi belediyelere bağlı ulaşım araçlarının ücretsiz olması bekleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir Büyükşehir Belediyeleri'nde konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.







