Özgün Bayern Münih, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Borussia Dortmundu 4-2 yendi
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Bayern Münih Borussia Dortmund Özet İzle: Muhteşem Geri Dönüş 2-0'dan 4-2! İşte Bayern Dortmund Özet

Bayern Münih, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Borussia Dortmund'u 4-2 yendi

Bayern Münih Borussia Dortmund özet izle. Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih'den efsane geri dönüş. Henüz maçın ilk 10 dakikasında Borussia Dortmund'un altın çocuğu Haaland'ın attığı 2 golle öne geçen Dortmund, Bayern Münih'in yıldızı Lewandowski'ye engel olamadı. Muhteşem geri dönüşe imza atan Bayern Münih, sahasında Borussia Dortmund'u 4-2 yendi. İşte

Bayern Münih Dortmund maç özeti ve golleri.

Haber Merkezi AA
Bayern Münih'den efsane geri dönüş.
Bayern Münih'den efsane geri dönüş.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih Borussia Dortmund maç özeti ve golleri haberimizde. Bayern Münih, Bundesliga'nın 24. haftasında Allianz Arena'da Borussia Dortmund'u konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-siyahlılar 2. ve 9. dakikalarda a Erling Haaland'ın toplu filelere göndermesiyle 2-0 öne geçti.

Bayern Münih, 26. dakikada ve 44. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski'nin attığı gollerle durumu 2-2 yaptı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Bavyera ekibi, 88. dakikada Leon Goretzka ve 90. dakikada Lewandowski ile 2 gol daha buldu ve müsabakadan 4-2 galip ayrıldı.

Bayern Münih bu galibiyetle puanını 55'e çıkardı ve Leipzig'in 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Borussia Dortmund ise 39 puanda kaldı ve 6. sıraya geriledi.

Bayern Münih Borussia Dortmund Özet İzle


Bayern Münih, genç futbolcusu Musiala'yla 2026 yılına kadar mukavele yaptı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, genç futbolcusu Jamal Musiala ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Alman kulübünün açıklamasına göre, 18 yaşındaki Jamal Musiala ile 2026 yılına kadar sürecek bir mukavele yapıldı.

Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, Musiala'nın kulüple ilk profesyonel sözleşmesini imzalamasıyla ilgili olarak, "Yetenekli oyuncuları keşfetme, onları geliştirme ve ardından profesyonel takıma entegre etme sistemimizin meyveler vermesinden çok memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

Takımda kendisini çok iyi hissettiğini dile getiren Musiala'nın ise, "Dünyanın en iyi oyuncularıyla oynuyorum ve her gün antrenmanda onlardan bir şeyler öğreniyorum. Bayern Münih ile kupalar kazanmak istiyorum. Hedefim Bayern Münih'in önemli bir oyuncusu olmak." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

2003’te Almanya'nın Stuttgart kentinde doğan Musiala , 7 yaşındayken İngiltere'ye gitti. Southampton ve Chelsea kulüplerinin altyapısında oynayan Musiala, 2019 yılında Bayern Münih'e transfer oldu.

İngiltere'nin 15, 16, 17 ve 21 yaş altı milli takımlarında forma giyen Musiala, Almanya'nın da 16 yaş altı milli takımında görev aldı.

Genç oyuncu, geride kalan hafta Almanya Milli Takımı'nda oynayacağını açıklamıştı.

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