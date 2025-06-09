BURSLULUK PARASI ÖDEME GÜNLERİ: Bursluluk parası ne zaman, hangi ay yatacak?

2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarının açıklanmasının ardından burs hakkı kazanan öğrenciler için yeni bir süreç başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sağlanan burs ödemeleri, yılda 12 ay kesintisiz olarak gerçekleştiriliyor. Sonuçların ardından gözler “İOKBS burs parası ne zaman yatacak?” sorusuna çevrildi. İşte, burs ödemelerine dair ayrıntılar...

BURSLULUK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Burslar her ayın 25 inde ön yüklemeli banka kartlarına aktarılacak. Öğrenciler her ayın 25'inden sonra burslarını alabilecek. İlk defa burs alamay hak kazanan öğrenciler ekim ayı içerisinde en yakın PTT şubesine velisi ile giderek kimlik karşılığında PTT Kart alacak.

Bursunu PTT ‘den alan öğrenciler yine burslarını PTT’den almaya devam edecekler.