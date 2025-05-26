BURSLULUK SINAV SONUÇ TARİHİ: MEB İOKBS sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

27 Nisan’da yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce öğrenci, burs kazanıp kazanamadığını öğrenmek için açıklanacak sonuç tarihini merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek sonuçlar, sınava katılanların erişimine açılacak ve burs başvurularında önemli bir rol oynayacak. Öğrenciler, sonuç sorgulama işlemlerini resmi MEB web sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.

BURSLULUK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

MEB tarafından İOKBS sonuçları 30 Mayıs Cuma günü http://www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak. Sonuç belgeleri, öğrenci ve velinin talebi üzerine okul müdürlükleri tarafından mühür ve imza onayı ardından teslim edilecek.

İOKBS BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILIR?

İlk burs ödemeleri, bursluluk sınavının kazanılıp okula kayıt yaptırıldığı tarihi takip eden Ekim ayı başında ödenir.