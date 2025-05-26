Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
BURSLULUK SINAV SONUÇ TARİHİ: MEB İOKBS sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

BURSLULUK SINAV SONUÇ TARİHİ: MEB İOKBS sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

12:0726/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2025 sonuçlarının açıklanacağı tarih büyük heyecanla bekleniyor. 27 Nisan’da gerçekleştirilen sınavın ardından öğrenciler ve veliler, başarı durumlarını öğrenmek için gözlerini Millî Eğitim Bakanlığı’nın resmi açıklamasına çevirdi. Sonuçların yakın zamanda erişime açılmasıyla birlikte burs hakkı kazanan öğrenciler, eğitim hayatlarında önemli bir destek fırsatını yakalayacak. İOKBS sonuçları, MEB’in resmi internet sitesinden kolaylıkla sorgulanabilecek.

27 Nisan’da yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce öğrenci, burs kazanıp kazanamadığını öğrenmek için açıklanacak sonuç tarihini merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek sonuçlar, sınava katılanların erişimine açılacak ve burs başvurularında önemli bir rol oynayacak. Öğrenciler, sonuç sorgulama işlemlerini resmi MEB web sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.

BURSLULUK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

MEB tarafından İOKBS sonuçları 30 Mayıs Cuma günü http://www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak. Sonuç belgeleri, öğrenci ve velinin talebi üzerine okul müdürlükleri tarafından mühür ve imza onayı ardından teslim edilecek.

İOKBS BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILIR?

İlk burs ödemeleri, bursluluk sınavının kazanılıp okula kayıt yaptırıldığı tarihi takip eden Ekim ayı başında ödenir.

Sonuçlara itiraz edecek öğrenci ve velilerin ilk olarak ÖDSGM'den sonuçların açıklanmasını takip eden 5 iş günü içinde işlemlerini yapmaları gerekiyor. Ayrıca itiraz için Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası'ndan herhangi birine 50 TL ücret yatırılacak.

#bursluluk
#bursluluk sınav sonuçları
#ösym
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB 2. DÖNEM 2. ORTAK SINAV TARİHLERİ: 2. dönem ortak yazılı sınavlar ne zaman, saat kaçta?