ÇAYKUR 1500 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI? 18-50 yaş arasında en az ilkokulu mezunu olanlar başvurabilecek!

Doğu Karadeniz’de çay sezonunun başlamasıyla birlikte ÇAYKUR’un 2025 yılı mevsimlik işçi alımı süreci de resmen start aldı. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde faaliyet gösteren fabrikalarda görev alacak 1.500 işçi için başvurular İŞKUR üzerinden alınmaya başlandı. Başvurular sonrası noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle işe alınacak isimler belirlenecek. Süreç, bölge halkı tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

ÇAYKUR işçi alımı başvuruları, 9 Mayıs tarihinde resmen başladı. ÇAYKUR'un internet adresi https://www.caykur.gov.tr/AnaSayfa.aspx üzerinden yada İŞKUR üzerinden işçi alımı ilan duyurusu yayınlandı.

İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2025 yılı yaş çay kampanyası içerisinde işe başlatılacak; başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz edemevenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işcinin işe başlaması sağlanacak.

ÇAYKUR 1500 MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak mevsimlik işçiler, 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 09.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak (MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunları hariç) noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecektir.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

A- İş başvurusunda bulunacak mevsimlik çay eksperi adaylarının;

1- 18-50 yaş aralığında,

2- MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi bölümü mezunu,

3- 2024 КPSS Ön lisans P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olması,

4- Başvuruda bulunacak işçi adayları ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde

şartı aranacaktır.

B- İş başvurusunda bulunacak mevsimlik teknik kariyerli İşçi adaylarının;

1- 18-50 yaş aralığında,

2- Meslek Lisesi- Teknik Lise ve Meslek Yüksek Okullarının ilgili bölümlerinden mezun Olması (Ek-2)

3- Müracaat edeceği işyerinin bağlı bulunduğu İlin il ve ilçesinde ikamet etme.

4- Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması.

5- Başvuruda bulunacak işçi adayları ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde

01.01.2025 tarihi dahil 31.03.2025 dahil tarihleri arasında 90 gün sigortalı çalışan olmamak şartı aranacaktır.

C- İş başvurusunda bulunacak mevsimlik beden işçisi (tahmil-tahliye) adaylarının;

1- 18-50 yaş aralığında,

2- Erkek,

3- En az İlkokul mezunu,

4- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme (Rize ili için ilçe bazlı)

5- Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması.

6- Başvuruda bulunacak işçi adayları ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde 01.01.2025 tarihi dahil 31.03.2025 dahil tarihleri arasında 90 gün sigortalı çalışan olmamak şartı aranacaktır.

D- İş başvurusunda bulunacak mevsimlik engelli ve eski hükümlü isçi adaylarının;

1- En az İlkokul mezunu,

2- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme, Şartlarını taşımaları gerekmektedir.