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NBA’de Houston Rockets deplasmanda Dallas Mavericks’e 121-115 mağlup oldu: Alperen Şengün’ün 31 sayısı galibiyete yetmedi

NBA’de milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets deplasmanda karşılaştığı Dallas Mavericks’e 121-115’lik skorla yenildi. Houston’da Alperen 31 sayı, 9 ribaund, 6 asist ve 1 blok ile oynadı ve takımının en skoreri oldu. Ligdeki 11. galibiyetini elde eden Dallas’ta Luka Doncic 41 sayı, 9 asist ve 9 ribaund, Kyrie Irving 27 sayı, 5 asist ve Derrick Jones Jr. da 15 sayı, 6 ribaund ile oynayarak galibiyette büyük rol oynadı. Dallas Mavericks - Houston Rockets maç özetini izlemek ve NBA’de gecenin toplu sonuçlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

11:24 - 29/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 11:31 - 29/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
NBA’de milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets deplasmanda karşılaştığı Dallas Mavericks’e 121-115’lik skorla yenildi.

NBA’de milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets deplasmanda karşılaştığı Dallas Mavericks’e 121-115’lik skorla yenildi.

NBA’de normal sezon 8 karşılaşma ile devam etti. Milli oyuncu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets konuk olduğu Dallas Mavericks’e 121-115’lik skorla mağlup oldu ve bu sezon 7. yenilgisini aldı. Houston’da ise 35 dakika parkede kalan Alperen Şengün 31 sayı, 9 ribaund, 6 asist ve 1 blok ile oynayarak takımının en skorer ismi oldu. Houston’da ayrıca Dillon Brooks ile Jabari Smith Jr. da 16’şar sayı ile katkı verdi. Dallas Mavericks - Houston Rockets maç özeti haberimizde.

DALLAS MAVERİCKS - HOUSTON ROCKETS MAÇ ÖZETİ

NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Boston Celtics: 124 - Chicago Bulls: 97

Cleveland Cavaliers: 128 - Atlanta Hawks: 105

Miami Heat: 124 - Milwaukee Bucks: 131

New York Knicks: 115 - Charlotte Hornets: 91

Brooklyn Nets: 115 - Toronto Raptors: 103

Minnesota Timberwolves: 106 - Oklahoma City Thunder: 103

Dallas Mavericks: 121 - Houston Rockets: 115

Sacramento Kings: 124 - Golden State Warriors: 123



#Dallas Mavericks
#Houston Rockets
#NBA
28 dakika önce
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