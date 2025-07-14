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Diyanet 2025 Yılı II. dönem hafızlık tespit sınavı sonuçları sorgulama: Hafızlık sınav sonuçları açıklandı mı?

Diyanet 2025 Yılı II. dönem hafızlık tespit sınavı sonuçları sorgulama: Hafızlık sınav sonuçları açıklandı mı?

20:1914/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Diyanet 2025 Yılı II. dönem hafızlık tespit sınavı sonuçları sorgulama
Diyanet 2025 Yılı II. dönem hafızlık tespit sınavı sonuçları sorgulama

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2025 Yılı II. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı, 30 Haziran’da başladı. Sınav süreci, başvuru yoğunluğuna göre belirlenen farklı tarihlerde tamamlandı. Türkiye genelinde 21 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları https://dibbys.diyanet.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulanabilecek.

Adaylar, sonuçlarını Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi (DİBBYS) üzerinden sorgulayabilecek. Sistem üzerinden sınav yılı ve türü seçilerek, T.C. kimlik numarası ile anne veya baba adı bilgileri girilerek sonuçlara ulaşılabilecek.


HAFIZLIK TESPİT SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kur'an kurslarında ve dışarıdan kendi imkanlarıyla hafızlıklarını tamamlayan öğrenci ve vatandaşlara yönelik 30 Haziran - 11 Temmuz 2025 tarihleri arasında 21 sınav merkezinde gerçekleştirilen 2025 Yılı II. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı sonuçları açıklandı.


*Adaylar; “Hafızlık Tespit Sınavı” sonuçlarını; https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Hafizlik/HafizlikSinavSonucuSorgulama.aspx adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.

*Hafızlık Tespit Sınavı sözlü olarak yapılacak, 70 puan ve üzeri alan aday başarılı sayılacaktır.

*Başkanlığımızın internet sitesinden sınava dair yapılan tüm duyurular tebligat niteliğinde olduğundan adaylara ayrıca tebligat gönderilmeyecektir.

*Sınavda başarılı olarak İcazetname almaya hak kazanan öğrencilerimizin “Hafızlık İcazetnameleri” eğitim gördükleri Kur’an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını dışarıdan kendi imkânlarıyla tamamlayanların “Hafızlık İcazetnameleri” ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecektir.

*Bu duyurunun bir nüshasının Kur’an kurslarının ilan panolarına asılması, müracaat eden adaylara bir suretinin verilmesi ve ilgililere duyurulmasından müftülükler sorumlu olacaktır.

*Adaylar; sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav sonuçlarının yayımlandığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde Başkanlığımız Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hafızlık Eğitimi Daire Başkanlığına yapacaklardır. Duyurudaki “Yazışma Adresi”ne T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı dilekçe ile belirtilen süre içerisinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.




#Diyanet
#Hafızlık tespit sınavı
#Sınav sonuçları sorgulama
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