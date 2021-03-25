Dünya Hollanda Parlamentosu bomba tehdidi nedeniyle boşaltıldı
AVRUPA

Hollanda Parlamentosu bomba tehdidi nedeniyle boşaltıldı

Gelen son dakika haberine göre; Hollanda Parlamento binası bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

Haber Merkezi AA
Hollanda Parlamentosu bomba tehdidi nedeniyle boşaltıldı
Arşiv

Hollanda'nın Lahey şehrinde yer alan parlamento binasında yerel saat ile 17.30'da bomba ihbarı yapıldı.

İhbarın ardından bina boşaltıldı.

Emniyet güçlerinden yapılan ilk açıklamada, "Bina şu anda tahliye ediliyor. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi" denildi.

Ülkede yeni bir koalisyon hükümetinin kurulmaya çalışıldığı sırada yapılan ihbar dikkat çekti.

Binada Başbakan Mark Rutte'nin ofisi ve bakanların odaları yer alıyor.

Ayrıntılar geliyor...

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