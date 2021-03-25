Hollanda Parlamentosu bomba tehdidi nedeniyle boşaltıldı

Hollanda'nın Lahey şehrinde yer alan parlamento binasında yerel saat ile 17.30'da bomba ihbarı yapıldı.

İhbarın ardından bina boşaltıldı.

Emniyet güçlerinden yapılan ilk açıklamada, "Bina şu anda tahliye ediliyor. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi" denildi.

Ülkede yeni bir koalisyon hükümetinin kurulmaya çalışıldığı sırada yapılan ihbar dikkat çekti.

Binada Başbakan Mark Rutte'nin ofisi ve bakanların odaları yer alıyor.

Ook het #Plein in #DenHaag is ontruimd ivm de #bommelding. pic.twitter.com/mUbmG0CK7Y REKLAM March 25, 2021

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