İHH Gazze'de işgalci İsrail saldırısında zarar gören bir su kuyusunu onardı

İHH Gazze Ofisi Basın Sorumlusu Mahmud eş-Şurefa, yaptığı açıklamada 12 bin kişilik nüfusuyla Beyt Lahiya beldesine, günlük yaklaşık 110 metreküp su sağlayan kuyunun onarım çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Şurefa, 35 bin avroya mal olan projeyle, 2014 yılındaki saldırılarda zarar gören su kuyusunun onarımının tamamlandığını söyledi.

İşgalci İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği 51 gün süren ve "Koruyucu Hat Operasyonu" adını verdiği saldırılarında, 551'i çocuk olmak üzere 2 bin 158 Filistinli hayatını kaybetmiş, 11 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

Gazze'deki Sular İdaresi Planlama Müdürü Munzir Salim, 18 Ocak'ta yaptığı açıklamada, iklim koşulları ve İsrail ablukasının neden olduğu su krizinin derinleştiği uyarısında bulunmuş ve uluslararası topluma ablukanın kaldırılması için harekete geçme çağrısı yapmıştı.

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