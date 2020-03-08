Dünya İranda koronavirüs nedeniyle 49 kişi daha öldü
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İran'da koronavirüs nedeniyle 49 kişi daha öldü

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e çıkarken vaka sayısı da 6 bin 566 oldu. Hastanelerden taburcu edilenlerin sayısının ise 2 bin 134’e yükseldiği belirtildi. İran devlet havayolları şirketi IranAir’in tüm Avrupa ülkelerine olan uçuşları askıya alındı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İran’da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 194’e vaka sayısı 6 bin 566’ya yükseldi.

  • İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte ait bilançoyu açıkladı. Ülkede salgın nedeniyle ölenlerinin sayısının 49 kişi daha artarak 194’e ulaştığını, 743 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının ise 6 bin 566’ya çıktığını bildirdi.

ŞEHİRLERE GİRİŞ İÇİN KISITLAMA KONULDU

Tahran yönetimi, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla şehirlere girişlere kısıtlama getirdi. Birçok ilde, o ile ait olmayan araçlar ve o ilde ikamet etmeyen insanlar polis tarafından kurulan kontrol noktalarından geri çevriliyor.

TÜM AVRUPA ÜLKELERİNE SEFERLER DURDURULDU

İran devlet havayolları şirketi IranAir’in tüm Avrupa ülkelerine olan uçuşları askıya alındı.
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