İran'da koronavirüs nedeniyle 49 kişi daha öldü İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e çıkarken vaka sayısı da 6 bin 566 oldu. Hastanelerden taburcu edilenlerin sayısının ise 2 bin 134’e yükseldiği belirtildi. İran devlet havayolları şirketi IranAir’in tüm Avrupa ülkelerine olan uçuşları askıya alındı.

Haber Merkezi 08 Mart 2020, 13:37 Son Güncelleme: 08 Mart 2020, 13:58 AA