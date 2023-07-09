İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı protesto edildi

NATO'ya katılmak için Türkiye'nin onayına ihtiyacı olan İsveç'ten peş peşe kritik hamleler geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO Zirvesi öncesi, İsveç'i terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik son kez uyarırken ülkenin eski Dışişleri Bakanı Ann Linde'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Türkiye'nin ciddi şekilde terör saldırılarına maruz kaldığını söyleyen Linde, İsveç dahil diğer ülkelerin bu durumu yeterince ciddiye almadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu durumu eleştirme hakkı olduğunu söyleyen Linde, ülkesinin terör örgütü PKK/YPG'ye finansal yardımda bulunduğunu itiraf etti.