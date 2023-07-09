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Dünya

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı protesto edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Kurban Bayramı'nın ilk gününde bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırı, Stockholm'ün Medborgarepaltsen bölgesinde yüzlerce kişi tarafından protesto edildi.

19:19 . 9/07/2023 Pazar
AA
Söz konusu menfur olay, Türkiye başta olmak üzere, uluslararası alanda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Söz konusu menfur olay, Türkiye başta olmak üzere, uluslararası alanda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

İsveç'teki Müslüman derneklerin organize ettiği eyleme, yaklaşık 500 kişi katıldı.

Provokasyonları protesto eden göstericiler, Kur'an-ı Kerim yakılmasının yasaklanmasını istedi.

Göstericiler, "Kur'an-ı Kerim yakılmasına son verin" ve "Müslümanlara hakarete son verin" yazılı pankartlar taşıdı.

Grup adına burada yapılan açıklamada, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının, Müslümanları incittiği ve nefret suçu işlendiği belirtildi.

Provokasyonun, Müslüman karşıtı (İslamofobik) bir saldırı da olduğu aktarılan açıklamada, dini kitapların yakılmasının yasaklanması istendi.

Farklı Renkler Partisi (Nyans) Genel Başkanı Mikail Yüksel, Kur'an-ı Kerim yakılmasının hukuken de yanlış olduğunu ve bu konu hakkında kanun değişiklik yapılması gerektiğini anlattı.

Yüksel, "Kur'an yakılması nefret suçuna girer ve demokrasilerde bunun yeri yok." ifadesini kullandı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.



Eski İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'den PKK/YPG itirafı: İsveç tarafından finanse edildiği konusunda haklılar
Eski İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'den PKK/YPG itirafı: İsveç tarafından finanse edildiği konusunda haklılar

NATO'ya katılmak için Türkiye'nin onayına ihtiyacı olan İsveç'ten peş peşe kritik hamleler geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO Zirvesi öncesi, İsveç'i terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik son kez uyarırken ülkenin eski Dışişleri Bakanı Ann Linde'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Türkiye'nin ciddi şekilde terör saldırılarına maruz kaldığını söyleyen Linde, İsveç dahil diğer ülkelerin bu durumu yeterince ciddiye almadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu durumu eleştirme hakkı olduğunu söyleyen Linde, ülkesinin terör örgütü PKK/YPG'ye finansal yardımda bulunduğunu itiraf etti.

#İsveç
#Kur'an-ı Kerim
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#protesto
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