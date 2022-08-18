Lviv'deki kritik zirve dünya basınında: Barış Erdoğan'ın varlığına bağlı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savaşın başlamasından bu yana ilk kez Ukrayna’ya gitti. Uçakla Polonya'nın Rzeszow kentine gitmesinin ardından Erdoğan, karayoluyla Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentine geçti. Erdoğan, önce Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile ikili olarak görüşecek. Ardından Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le üçlü zirve başlayacak.

DÜNYADA İLK HABER

Erdoğan daha önce, 24 Şubat'ta Ukrayna’yı işgale başlayan Rusya’ya giderek Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmüştü. Erdoğan, bu süreçte Zelenskiy ile de defalarca telefon görüşmesi yapmıştı.

Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres arasında gerçeklecek görüşme, dünyada birinci gündem maddesi. Uluslararası haber ajansları zirveye dair gelişmeleri "acil" koduyla duyuruyor.

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WASHINGTON POST: SAVAŞI SONA ERDİRMENİN YOLLARI ARANACAK

Üçlü zirveyi "Ukrayna, Türkiye ve BM liderleri Perşembe günü Lviv'de bir araya gelecek" başlığıyla gören ABD'nin Washington Post gazetesi, haberde şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'nin davetini kabul etti ve küresel tahıl krizini hafifletmeye yardımcı olmak için Ukrayna tahılının dünya pazarlarına gönderilmesine izin veren anlaşmayı gözden geçirmek ve altı aylık savaşı sona erdirmenin yollarını görüşecek."

Al Jazeera'den Teresa Bo, BM başkanı Antonio Guterres'in Ukrayna ve Türk cumhurbaşkanlarıyla yapacağı görüşmeden önce batı Ukrayna şehri Lviv'e geldiğini aktardı. Lviv'den konuşan Bo, "Şehri geziyor, üniversitelere gidiyor ve burada Ukraynalı milletvekillerinin Birleşmiş Milletler tüzüğünde uluslararası insancıl hukuk taslağının hazırlanmasında oynadıkları rol hakkında konuşuyor" dedi.

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BARIŞ İÇİN ŞANS

Al Jazeera muhabiri Bo ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında Lviv'de gerçekleşecek üçlü görüşmenin barış için bir şans sunduğunu söyledi. Batı Ukrayna kentinden konuşan Bo, üçlü görüşmelerin üç ana konuya odaklanacağını söyledi.

"BARIŞ ERDOĞAN'A BAĞLI"

Tartışılacak ilk konunun, dünyanın diğer bölgelerine yapılan tahıl ihracatı olduğunu aktaran Bo, "Üzerinde durulacak ikinci konu ise Mart ayında Rus kuvvetlerinin ele geçirerek üs kurduğu nükleer santral Zaporizhzhia'da neler olduğu" açıklamasında bulundu.

Bo, "Uluslararası toplum, uzmanların savaşı kontrol etmek için bölgeyi ziyaret etmesine izin verilmesini umuyor" dedi. Bo, üçüncü konunun, Ukrayna'daki anlaşmazlığa siyasi bir çözüm bulma olasılığının Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın varlığına bağlı olduğunu ifade etti.

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Erdoğan, daha önce de Ukrayna ve Rusya'yı bir müzakere masasına oturtmaya çalıştı. Birçoğu bunun bir çıkış yolu, barış için bir olasılık olabileceğini umuyor.

Politico, Ukrayna liderinin Erdoğan'a teşekkür etmek için sebepleri olduğunu ve Türkiye'nin ablukaya alınan limanlardan tahıl ihracatının yeniden başlamasına izin vermek için Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yaparak Karadeniz'de tarafsız bir güç olduğunu yazdı.

"Zelenskiy, BM Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nı Lviv'de ağırlıyor" başlıklı haberinde VOA, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'nın başlattığı savaşa siyasi çözüm bulmak için görüşeceklerini yazdı. Haberde gıda krizini hafifletmeye yönelik çabalar devam ederken, gemilerin artık BM ve Türkiye'nin Temmuz ayı sonlarında Rusya ve Ukrayna ile arabuluculuk yaptığı anlaşma uyarınca yola çıkabildiğini yazdı.

"ERDOĞAN SAYESİNDE ŞİMDİDEN ÇOK ŞEY BAŞARILDI"

FRANCE 24'ün dış haberler bölümünün baş editörü Rob Parsons, görüşmenin belirli konularda ilerleme, özellikle de Odesa'dan Boğaz üzerinden Akdeniz'e tahıl ihracatıyla ilgili olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahseden Parsons, şu ifadeleri kullandı:

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"Odesa üzerinden tahıl ihracatında bir vardiya sağlamak için nüfuzunu kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışmaları sayesinde şimdiden çok şey başarıldı."

İngiltere merkezli Independent gazetesi, bölgedeki krize çözüm bulmayı amaçlayan üçlü zirvenin Lviv'de gerçekleşeceğini yazdı. Gazete ayrıca Türkiye'nin Karadeniz limanlarında sıkışıp kalan milyonlarca ton tahılı ihraç etmenin önünü açan anlaşmaya aracılık ettiğini vurguladı.