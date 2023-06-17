Meksika'da aşırı sıcaklar can alıyor: Sekiz kişi hayatını kaybetti

Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin kuzeybatısı ve güneydoğusunda, mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden aşırı sıcaklar can kayıplarına yol açıyor.

Ülkenin özellikle Sonora, Veracruz, Quintana Roo ve Oaxaca eyaletlerinde etkili olan sıcak havanın birkaç gün daha süreceği bildirildi.