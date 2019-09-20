Dünya Netanyahusuz hükümet formülü
ORTADOĞU

Netanyahu'suz hükümet formülü

İsrail Merkez Seçim Komisyonunun son verilerine göre, Mavi-Beyaz'ın milletvekili sayısı 32'den 33'e yükselirken, Likud'un meclise göndereceği vekil sayısı 31'de kaldı. Eski Savunma Bakanı ve koalisyon görüşmelerinde kilit role sahip olduğu ifade edilen Avigdor Liberman'ın partisi İsrail Evimiz'in de sandalye sayısı 1 eksilerek 8'e düştü. İsrail'de yenilenen seçimlerde hiçbir parti 120 sandalyeli mecliste tek başına iktidara gelebilmek için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binyamin Netanyahu
Binyamin Netanyahu

İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı ve seçimleri önde götüren Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "geniş katılımlı koalisyon hükümeti" kurma çağrısına kendi başbakanlığını şart koşarak yanıt verdi. Gantz, İsrail Merkez Seçim Komisyonu'nun açıkladığı son verilere göre, partisinin seçimi önde götürdüğünü hatırlatarak, "Şu ana kadar açıklanan sonuçlar, seçimi Mavi-Beyaz'ın kazandığını ortaya koydu. Benim başbakanlığımda geniş katılımlı ulusal birlik hükümeti kuracağım" ifadelerini kullandı.

Koalisyon hükümeti kurmak için, meclise girmesi kesin gözüyle bakılan tüm partilerle görüşebileceklerini vurgulayan Gantz, "ancak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceklerini" söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu dün sabah yaptığı açıklamada, "Arap Koalisyonunun" olmadığı ve kendisinin yeniden başbakan olacağı bir büyük koalisyon senaryosunu görüşmek amacıyla Gantz'a teklifte bulunmuştu. Başı yolsuzluk soruşturmaları ile dertte olan Netanyahu'nun yeniden başbakan olamaması durumda hapis cezasıyla karşı karşıya kalma durumu bulunuyor.

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