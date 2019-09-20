Netanyahu'suz hükümet formülü

İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı ve seçimleri önde götüren Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "geniş katılımlı koalisyon hükümeti" kurma çağrısına kendi başbakanlığını şart koşarak yanıt verdi. Gantz, İsrail Merkez Seçim Komisyonu'nun açıkladığı son verilere göre, partisinin seçimi önde götürdüğünü hatırlatarak, "Şu ana kadar açıklanan sonuçlar, seçimi Mavi-Beyaz'ın kazandığını ortaya koydu. Benim başbakanlığımda geniş katılımlı ulusal birlik hükümeti kuracağım" ifadelerini kullandı.

Koalisyon hükümeti kurmak için, meclise girmesi kesin gözüyle bakılan tüm partilerle görüşebileceklerini vurgulayan Gantz, "ancak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceklerini" söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu dün sabah yaptığı açıklamada, "Arap Koalisyonunun" olmadığı ve kendisinin yeniden başbakan olacağı bir büyük koalisyon senaryosunu görüşmek amacıyla Gantz'a teklifte bulunmuştu. Başı yolsuzluk soruşturmaları ile dertte olan Netanyahu'nun yeniden başbakan olamaması durumda hapis cezasıyla karşı karşıya kalma durumu bulunuyor.