Peru Cumhurbaşkanı Boluarte savcılığa ifade verecek

Güney Amerika ülkesi Peru, düzensiz göçmen akışıyla mücadele kapsamında sınırlarında olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. Boluarte, güvenlik amaçlı bu kararı aldıklarını belirterek, "Her gün saldırı, soygun ve çeşitli suçlara karışan yabancılar çıkıyor. İşte bu yüzden önlem almak zorundayız." ifadesini kullandı.